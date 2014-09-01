香港经济：7月整体及中国大陆访港旅客恢复双位数增长--旅发局

路透香港9月1日 - 香港旅游发展局公布数据显示，7月整体访港旅客及中国大陆旅客均恢复双位数增长，按年分别增11.2%及12.8%，反映暑假旺季到来旅客量回升。

7月访港旅客总人次为537.35万，其中内地旅客占79%为426.18万，较6月分别增加19.6%和25.5%。月内，短途地区市场整体旅客人次按年升8.2%，增幅较上月的7.1%略高，其中以印尼、南韩及马来西亚旅客增长最大。至于长途地区市场旅客人次按年增长0.9%。

今年首七个月，整体访港旅客人次累计3,390.3万，按年升12.3%；其中内地旅客人次2,608.5万，按年增加15.5%。

虽然7月访港旅客增长回升，但月内本地零售销售货值按年仍跌3.1%，为连续第六个月下滑，但跌幅较6月有所减缓，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售明显下跌依然是拖累零售业销售的主因。 旅客市场＂旺丁不旺财＂情况依然。