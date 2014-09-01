香港经济：7月整体及中国大陆访港旅客恢复双位数增长--旅发局

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港9月1日 - 香港旅游发展局公布数据显示，7月整体访港旅客及中国大陆旅客均恢复双位数增长，按年分别增11.2%及12.8%，反映暑假旺季到来旅客量回升。
7月访港旅客总人次为537.35万，其中内地旅客占79%为426.18万，较6月分别增加19.6%和25.5%。月内，短途地区市场整体旅客人次按年升8.2%，增幅较上月的7.1%略高，其中以印尼、南韩及马来西亚旅客增长最大。至于长途地区市场旅客人次按年增长0.9%。
今年首七个月，整体访港旅客人次累计3,390.3万，按年升12.3%；其中内地旅客人次2,608.5万，按年增加15.5%。
虽然7月访港旅客增长回升，但月内本地零售销售货值按年仍跌3.1%，为连续第六个月下滑，但跌幅较6月有所减缓，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售明显下跌依然是拖累零售业销售的主因。 旅客市场＂旺丁不旺财＂情况依然。
6月整体访港旅客人次按年只升6.9%，而内地旅客按年升幅7.8%略为跑赢整体旅客增长，但该增长却是2011年3月以来首次单位数增长。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。