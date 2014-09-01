中国农业：今年玉米料减产至2.15亿吨,因旱情损及单产--粮油信息中心

路透北京9月1日 - 中国国家粮油信息中心周一称，虽然东北地区旱情有所缓解，但今年的玉米单产下降已成定局，预计全年玉米产量为2.15亿吨，比上年减产300万吨。

粮油信息中心指出，目前来看，辽宁是今年受旱灾最为严重的省份，可能比上年减产400-500万吨，但内蒙古及吉林玉米产量预计均与上年变化不大，而黑龙江则有增产预期，华北地区玉米也仍有增产预期。