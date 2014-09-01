中国农业：今年玉米料减产至2.15亿吨,因旱情损及单产--粮油信息中心

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月1日 - 中国国家粮油信息中心周一称，虽然东北地区旱情有所缓解，但今年的玉米单产下降已成定局，预计全年玉米产量为2.15亿吨，比上年减产300万吨。
中国国家粮油信息中心（CNGOIC）5月预测称，预计中国2014年玉米产量为创纪录的2.221亿吨，增产2.0%。
粮油信息中心指出，目前来看，辽宁是今年受旱灾最为严重的省份，可能比上年减产400-500万吨，但内蒙古及吉林玉米产量预计均与上年变化不大，而黑龙江则有增产预期，华北地区玉米也仍有增产预期。
总体而言，今年的玉米单产下降已成定局，但玉米播种面积有所增长。
粮油信息中心并称，目前华北部分地区春玉米少量上市，虽然不能满足实际需求，但对市场影响主要在心理层面，山东部分地区玉米价格小幅走弱。
而考虑到用粮企业及贸易商均有意愿在新玉米上市后大力补充库存，新玉米上市后价格难以大幅下跌。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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