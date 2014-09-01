中国房地产：8月百城住宅均价环比四连降但跌幅缩窄，仍处下行调整期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 8月百城新建住宅均价环比四连跌但跌幅缩小
* 同比涨幅连续第八个月收窄
* 易居一手房288指数环比连续第五个月下跌
* 房地产市场仍处下行调整时期
路透北京9月1日 - 中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价环比四连跌但跌幅缩小，而易居一手房价格288指数环比亦连续五个月下滑，显示中国房地产市场依然处在下行调整时期，后续市场演变仍需观察宏观与市场环境变化趋向。
中指院报告称，8月全国100个城市新建住宅均价环比下跌0.59%，连续第四个月下跌，但跌幅较上月收窄0.22个百分点；同比则连涨21个月，涨幅较上月缩小1.57个百分点，为连续第八个月缩窄。
其中北京、上海等10大城市全部环比下跌，但多数城市跌幅收窄。10大城市整体住宅均价环比下跌0.53%，跌幅亦较上月收窄0.44个百分点。百城中住宅价格环比下跌城市为74个，较上月减少两个，其中张家港、三亚跌幅在3%以上，跌幅居前。
中指院指出，宏观经济在政府“微刺激”政策作用下逐渐企稳但仍存下行风险，各项长效机制建设有序推进，放松或取消限购城市进一步增多，虽全国整体信贷未全面放松但部分城市房地产信贷环境略有改善。
报告分析今年房地产市场形势时称，供需方面，房企加大促销力度，部分城市取消限购刺激需求入市，短期市场成交回升。
“预计随着‘金九银十’供应高峰的到来，房企在加大推盘力度的同时，合理定价、有效促销将会吸引刚需入市，市场成交或将季节性环比回升。”中指院称。
易居的中国城市住房（一手房）价格288指数环比连续五个月下跌，不过跌幅较上月继续扩大0.13个百分点至下跌0.26%。同比涨幅则继续收窄至2.93%。
在易居监控的288个城市中，一手房价格指数下跌的城市数量为153个，比上月增加五个；31个省级行政区域中，一手房价格指数环比下降区域数为13个，比上月减少五个。
关于今年以来地方政府纷纷放松或取消楼市限购政策，中指院最新研究报告认为，坚持保护自住需求仍是此轮调整的基调，但城市在执行层面仍存在不同，各地根据自身库存、去化、市场结构等多方面因素，差别化调整限购政策，以保证楼市稳定发展。
“采取更多措施鼓励金融机构支持首套房贷，将成为下一阶段各地政府促进房地产市场回暖的重要手段之一。”中指院称。
自6月份呼和浩特明文放开限购以来，当年46个城市组成的“限购大军”已迅速瓦解。据统计，仅8月前25天便有近20个城市松绑限购，其中明文取消或部分取消者达14个。目前仍实施限购政策的城市仅剩九个，其中包括四个一线城市。
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路透此前调查显示，由于调控政策思路的改变，再加上资金和供求关系的转变，今年中国住宅均价料仅微幅上涨，预计涨幅在0.5%，而存量高且本地需求不足的三四线城市可能承受较大幅度的下跌，但不至于崩盘。
近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
月份 环比 同比
2013-05 0.81 6.9
2013-06 0.77 7.4
2013-07 0.87 7.94
2013-08 0.92 8.61
2013-09 1.07 9.48
2013-10 1.24 10.69
2013-11 0.68 10.99
2013-12 0.7 11.51
2014-01 0.63 11.1
2014-02 0.54 10.79
2014-03 0.38 10.04
2014-04 0.1 9.06
2014-05 -0.32 7.84
2014-06 -0.5 6.48
2014-07 -0.81 4.72
2014-08 -0.59 3.15 (发稿 侯向明；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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