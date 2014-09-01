印尼矿业：纽蒙特公司本周将恢复铜精矿出口--印尼政府官员

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透雅加达9月1日 - 印尼矿业部一位官员周一称，纽蒙特矿业(Newmont Mining) 本周将恢复铜精矿出口。该公司一周前撤回了针对政府的国际仲裁申请文件。
总部位于美国的纽蒙特公司6月宣布旗下Batu Hijau遭遇不可抗力，并于7月申请仲裁。自印尼1月实施出口税以来，纽蒙特一直与印尼政府存在争纷，称出口税与公司矿业合约存在冲突。
“我们预计纽蒙特将于本周恢复出口，”印尼矿业部负责煤炭和矿产的官员Sukhyar对记者说。
Sukhyar称，纽蒙特已同意支付调高后的税费，在周一的政府会议后，一政府代表团料于周二同公司高层会面。其并补充说双方三日内可能签署谅解备忘录。(完)
(编译 艾茂林; 审校 戴素萍)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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