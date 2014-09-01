中国人事：证监会主席助理吴利军接替陈东征出任深交所理事会理事长

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月1日 - 中国证券监督管理委员会周一证实，证监会主席助理吴利军将任深交所党委书记，提名吴利军同志为深圳证券交易所理事会理事长（副部长级）人选，免去其中国证券监督管理委员会党委委员、主席助理职务。
证监会网站新闻稿显示，陈东征同志由于年龄原因不再担任深交所党委书记、理事长职务。深交所已召开第三届理事会第43次会议，按照法定程序选举吴利军同志为深交所理事会理事长。
证监会网站资料显示，吴利军1964年出生，经济学博士。1997年起任职于中国证监会，先后出任信息中心负责人，培训中心副主任，人事教育部副主任、主任等职；2009年4月起任证监会主席助理。 （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。