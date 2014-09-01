版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 12:35 BJT

中国人事：证监会主席助理吴利军接替陈东征出任深交所理事会理事长

路透北京9月1日 - 中国证券监督管理委员会周一证实，证监会主席助理吴利军将任深交所党委书记，提名吴利军同志为深圳证券交易所理事会理事长（副部长级）人选，免去其中国证券监督管理委员会党委委员、主席助理职务。

证监会网站新闻稿显示，陈东征同志由于年龄原因不再担任深交所党委书记、理事长职务。深交所已召开第三届理事会第43次会议，按照法定程序选举吴利军同志为深交所理事会理事长。

证监会网站资料显示，吴利军1964年出生，经济学博士。1997年起任职于中国证监会，先后出任信息中心负责人，培训中心副主任，人事教育部副主任、主任等职；2009年4月起任证监会主席助理。 （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐