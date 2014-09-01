中国反垄断：国家工商总局对微软高管进行调查询问，要求做书面说明

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透北京9月1日 - 中国国家工商总局周一表示，其专案组当日对微软公司 副总裁陈实先生一行，进行反垄断调查询问，并要求在20日内做出书面说明。
国家工商总局网站新闻稿称，专案组要求微软公司就其综合情况以及企业反映的微软公司Windows操作系统和Office办公软件相关信息没有完全公开造成的兼容性问题等相关问题，在20日内做出书面说明。
此前专案组已对微软公司进行反垄断突击检查，并对微软全球副总裁Mary Snapp女士一行，进行了反垄断调查询问。
中国国家工商行政管理总局今年共受理包括微在内的九件反垄断案件，涉及软件、烟草、电信、保险、旅游、公共事业等领域，其中不仅有外资企业，也包括国有企业、内资的公司制企业、行业协会等。 (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)