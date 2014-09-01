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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 12:44 BJT

中国反垄断：国家工商总局对微软高管进行调查询问，要求做书面说明

路透北京9月1日 - 中国国家工商总局周一表示，其专案组当日对微软公司 副总裁陈实先生一行，进行反垄断调查询问，并要求在20日内做出书面说明。

国家工商总局网站新闻稿称，专案组要求微软公司就其综合情况以及企业反映的微软公司Windows操作系统和Office办公软件相关信息没有完全公开造成的兼容性问题等相关问题，在20日内做出书面说明。

此前专案组已对微软公司进行反垄断突击检查，并对微软全球副总裁Mary Snapp女士一行，进行了反垄断调查询问。

中国国家工商行政管理总局今年共受理包括微在内的九件反垄断案件，涉及软件、烟草、电信、保险、旅游、公共事业等领域，其中不仅有外资企业，也包括国有企业、内资的公司制企业、行业协会等。 (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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