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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 12:48 BJT

《全球汇市》欧元跌至一年新低，受乌克兰危机打压

周一为美国劳动节假期，可能让今日市场活动更显淡静。主要货币交易活动平静，因本周稍晚欧元区、日本、英国、加拿大与澳洲等央行将进行政策检讨。

澳元兑美元 小涨0.1%，至0.9341美元，对于调查报告指出中国制造业活动放缓的反应有限。

产出和新订单指数双双下滑以及就业指数延续跌势，拖累汇丰(HSBC)8月中国制造业采购经理人指数(PMI) 终值自上月的18个月高位回落，并创三个月低点。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3124 1.3132 -0.06 -4.52 1.3745

美元/日圆 104.17 104.05 +0.12 -1.07 105.30

欧元/日圆 136.71 136.64 +0.05 -5.54 144.73

美元/瑞郎 0.9192 0.9182 +0.11 +2.96 0.8928

英镑/美元 1.6596 1.6597 -0.01 +0.24 1.6556

美元/加元 1.0870 1.0875 -0.05 +2.35 1.0620

澳元/美元 0.9340 0.9333 +0.08 +4.79 0.8913

新西兰元/美元 0.8374 0.8359 +0.18 +2.05 0.8206

澳元/日圆 97.290 97.110 +0.19 +3.67 93.850

新西兰元/日圆 87.230 86.980 +0.29 +0.95 86.410

英镑/日圆 172.88 172.69 +0.11 -0.83 174.33

澳元/新西兰元 1.1150 1.1155 -0.04 +2.78 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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