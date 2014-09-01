《全球汇市》欧元跌至一年新低，受乌克兰危机打压

周一为美国劳动节假期，可能让今日市场活动更显淡静。主要货币交易活动平静，因本周稍晚欧元区、日本、英国、加拿大与澳洲等央行将进行政策检讨。

澳元兑美元 小涨0.1%，至0.9341美元，对于调查报告指出中国制造业活动放缓的反应有限。

产出和新订单指数双双下滑以及就业指数延续跌势，拖累汇丰(HSBC)8月中国制造业采购经理人指数(PMI) 终值自上月的18个月高位回落，并创三个月低点。