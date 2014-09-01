中国债市动态：现券收益率及IRS略降，官方PMI数据回调稍添影响

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海9月1日 - 中国银行间市场周一早盘现券窄幅震荡，收益率微降。最新公布的8月官方PMI指数回调，不过总体偏离预期值幅度较小，仅略带动现券走势；而资金面宽松，回购利率多有回落，带动IRS略下行。
“PMI数据略差，七天回购利率较上周下行，所以导致早盘现券(收益率)和IRS略微下行。”上海一商业银行交易员称。
受新订单和生产指数双双下滑的拖累，中国8月官方采购经理人指数(PMI)连升五个月后出现回调，市场需求继续保持扩张，但增速放缓，表明经济存在一定的下行压力。
上海一大型券商交易员表示，PMI数据虽偏弱，但并未大幅偏离预期值，对现券影响不算很大，而本周新股申购资金将陆续解冻，机构对流动性预期偏乐观，三年以下国开债买盘尚可。
根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。 上周四和上周五冻结的申购资金将分别于本周二和周三解冻。
北京一商业银行交易员还提到，现券收益率曲线过于平坦，以国开行金融债 为例，一年和10年利差仅60个基点(bp)左右，10年金融债收益率已接近6月初创下的年内低点，感觉再向下空间有限，目前场内资金较充裕，个人认为介入短端较为安全，“就养着呗，那短的风险肯定比长的要小。”
资金方面，进入9月首个交易日，中国银行间流动性整体偏向宽松，货币市场主要回购利率 全线下行，其中14天品种降幅超20个基点(bp)。交易员表示，短期资金将面临例行存款准备金清算，及中秋节现金需求提升的扰动，不过明日起第三轮新股申购资金陆续解冻有助对冲前述影响。
剩余期限约2.60年的国开行固息债140208券最新成交收益率 为4.66%，上日尾盘为4.67%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.738元，较上日结算价涨0.006元，或0.01%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。