中国债市动态：现券收益率及IRS略降，官方PMI数据回调稍添影响

路透上海9月1日 - 中国银行间市场周一早盘现券窄幅震荡，收益率微降。最新公布的8月官方PMI指数回调，不过总体偏离预期值幅度较小，仅略带动现券走势；而资金面宽松，回购利率多有回落，带动IRS略下行。

“PMI数据略差，七天回购利率较上周下行，所以导致早盘现券(收益率)和IRS略微下行。”上海一商业银行交易员称。

受新订单和生产指数双双下滑的拖累，中国8月官方采购经理人指数(PMI)连升五个月后出现回调，市场需求继续保持扩张，但增速放缓，表明经济存在一定的下行压力。

上海一大型券商交易员表示，PMI数据虽偏弱，但并未大幅偏离预期值，对现券影响不算很大，而本周新股申购资金将陆续解冻，机构对流动性预期偏乐观，三年以下国开债买盘尚可。

根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。 上周四和上周五冻结的申购资金将分别于本周二和周三解冻。

北京一商业银行交易员还提到，现券收益率曲线过于平坦，以国开行金融债 为例，一年和10年利差仅60个基点(bp)左右，10年金融债收益率已接近6月初创下的年内低点，感觉再向下空间有限，目前场内资金较充裕，个人认为介入短端较为安全，“就养着呗，那短的风险肯定比长的要小。”

资金方面，进入9月首个交易日，中国银行间流动性整体偏向宽松，货币市场主要回购利率 全线下行，其中14天品种降幅超20个基点(bp)。交易员表示，短期资金将面临例行存款准备金清算，及中秋节现金需求提升的扰动，不过明日起第三轮新股申购资金陆续解冻有助对冲前述影响。

剩余期限约2.60年的国开行固息债140208券最新成交收益率 为4.66%，上日尾盘为4.67%。