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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 12:52 BJT

中国期货：8月期市成交规模环比下降，交易所月末持仓多增长--协会

路透北京9月1日 - 中国期货业协会最新统计资料表明，8月全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量和成交额分别下降13.58%和25.94%，环比亦均下降。

1-8月全国期货市场累计成交量增长1.81%，成交金额下降14.53%。

协会提供的数据显示，其中，上海期交所、大连商品交易所以及上海金融期货交易所的8月成交量和成交额均同比下降，仅郑商所当月成交量和成交额双双同比增长。

从月末持仓总量来看，8月末除了中国金融期货交易所持仓总量较上月末下降8.67%，其他三个期货交易所均较上月有所增长，其中上海期货交易所增长11.55%,郑商所微增0.30%，大商所亦小幅增长0.76%。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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