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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--9月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       预估值       前值
    9月2日(二)
    0130  日本加班工资                                    7月            --       +1.9%
    0130  澳洲建筑许可                                    7月         +1.5%      -5.0%
              民间住房建筑许可                                           --       -2.2%
    0130  澳洲经常帐收支(亿澳元)                         第二季     赤字140     赤字57
                  净出口贡献比例                                     -0.70%       1.4%
    0430  澳洲央行利率决定                                 9月         2.5%       2.5%
    0545  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                  第二季       +0.5%      +0.5%
                           (较上年同期)                               +1.7%      +2.0%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)         8月         61.4       62.4
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                7月        -0.1%      +0.1%
                               (较上年同期)                           -1.1%      -0.8%
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)              8月          --        58.0
    1400  美国建筑支出(较前月)                             7月        +1.0%      -1.8%
    1400  美国IBD经济乐观指数                              9月          --        44.5
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                   8月         56.8       57.1
                                     就业分项指数                      58.4       58.2
                                     新订单分项指数                     --        63.4
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                       　    8月     　   --     3,680.3
    
    9月2日-9日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                      8月          --       +1.4%
               三个月房价指数(较上年同期)                             +9.9%     +10.2%


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值  
　　9月1日(一)
    0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)    　　 8月       　 50.3        --
    0000 韩国出口                                     　　8月      　 -0.1%      +0.2%
             进口                                                　　 +3.1%      +5.1%
             贸易收支(亿美元)                                　　    顺差34        --
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                           　   8月          持平        --
    0130 澳洲企业库存                                  第二季         +0.8%    　+0.2%
    0130 澳洲企业总获利                                第二季         -6.9%    　-1.8%
             企业税前获利                                            -15.6%     　 --
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)               　   8月          52.2        --
    0600 德国国内生产总值(GDP)详细报告(较前季)         第二季         -0.2%      -0.2%
                                   (较上年同期)                       +0.8%      +0.8%
    0730 瑞士采购经理人指数(PMI)                          8月         52.9        53.3
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                      8月         49.8        50.8
    0750 法国Markit制造业PMI                              8月         46.9        46.5
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                          8月         51.4        52.0
    0800 欧元区Markit制造业PMI                        8月终值         50.7        50.8
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                           7月       增加11     增加5.5
         抵押贷款发放金额(亿英镑)                                   增加23    增加20.0
         抵押贷款批准件数(千件)                                     66.569      66.600
         M4货供额(较前月)                                             +0.3%        --
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                         8月         52.5        55.0
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            　    8月  　　   +0.2%      +0.3%
                                (较上年同期)                  　　    +1.4%  　  +1.6% (完)
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