主要国家经济指标预测--9月2日****

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月2日(二) 0130 日本加班工资 7月 -- +1.9% 0130 澳洲建筑许可 7月 +1.5% -5.0% 民间住房建筑许可 -- -2.2% 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 赤字140 赤字57 净出口贡献比例 -0.70% 1.4% 0430 澳洲央行利率决定 9月 2.5% 2.5% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.7% +2.0% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 61.4 62.4 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -1.1% -0.8% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 58.0 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +1.0% -1.8% 1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 44.5 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 8月 56.8 57.1 就业分项指数 58.4 58.2 新订单分项指数 -- 63.4 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,680.3 9月2日-9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- +1.4% 三个月房价指数(较上年同期) +9.9% +10.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月1日(一) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 50.3 -- 0000 韩国出口 8月 -0.1% +0.2% 进口 +3.1% +5.1% 贸易收支(亿美元) 顺差34 -- 0030 澳洲TD-MI通胀指标 8月 持平 -- 0130 澳洲企业库存 第二季 +0.8% +0.2% 0130 澳洲企业总获利 第二季 -6.9% -1.8% 企业税前获利 -15.6% -- 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 52.2 -- 0600 德国国内生产总值(GDP)详细报告(较前季) 第二季 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 52.9 53.3 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 49.8 50.8 0750 法国Markit制造业PMI 8月 46.9 46.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 51.4 52.0 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 50.7 50.8 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加11 增加5.5 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加23 增加20.0 抵押贷款批准件数(千件) 66.569 66.600 M4货供额(较前月) +0.3% -- 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 52.5 55.0 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.6% (完)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)