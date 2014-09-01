香港股市：恒生指数早盘上涨，部分权重股在上周下跌后重获动能

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港9月1日 - 香港股市恒生指数周一早盘上涨，以强势为本月开局，一些权重股在上周下跌后重又获得动能，但恒生国企指数微跌。
中午时分，恒生指数 涨0.2%，至24,784.56点，恒生国企指数 跌0.3%。
友邦保险 跳涨2.5%，腾讯控股 小升0.9%。这两档股票上周均遭获利了结打压。
在今日稍后公布8月博彩业绩数据前，澳门博彩类股走疲。金沙中国 、美高梅中国 和永利澳门 均跌逾2%。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。