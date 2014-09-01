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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 13:03 BJT

香港股市：恒生指数早盘上涨，部分权重股在上周下跌后重获动能

路透香港9月1日 - 香港股市恒生指数周一早盘上涨，以强势为本月开局，一些权重股在上周下跌后重又获得动能，但恒生国企指数微跌。

中午时分，恒生指数 涨0.2%，至24,784.56点，恒生国企指数 跌0.3%。

友邦保险 跳涨2.5%，腾讯控股 小升0.9%。这两档股票上周均遭获利了结打压。

在今日稍后公布8月博彩业绩数据前，澳门博彩类股走疲。金沙中国 、美高梅中国 和永利澳门 均跌逾2%。(完)
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