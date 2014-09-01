日本债市：公债价格盘中小幅走低，因德债自高点回落

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京9月1日 - 日本公债价格周一午盘中因获利了结而小幅走低，此前德国公债价格自高点回落；但市场上交投清淡，因美国金融市场因假期休市，且本周将有日本央行政策会议等重要事件登场。
10年期日债收益率(殖利率) 午盘初上升0.5个基点至0.495%，但早盘未有交易成交。
德国公债收益率周五从纪录低点小幅反弹，因在欧元区公布通胀仅小幅放缓后，投资人对欧洲央行可能放宽政策的预期降温。
日本央行和欧洲央行均计划周四公布政策声明。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.070% +0.0 0.070%
五年期公债 0.155% +0.0 0.155%
10年期公债 0.495% +0.5 0.490%
20年期公债 1.330% +1.0 1.320%
30年期公债 1.625% +0.5 1.620%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.24 +0.01 146.23
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 张若琪 审校 于春红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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