《香港重要政经日程》--9月2日-9月12日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
================== 今日重要政经消息=================
9月2日（周二）
*--11:30 中国中铁 中期业绩记者会。
--15:45 霸菱资产第四季市场展望记者会。
*--16:15 和谐汽车 中期业绩记者会。
--16:30 顺风光电 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月3日（周三）
-- 数码通 公布全年业绩。
-- 汇丰公布8月份PMI。
9月4日（周四）
--11:00 标准普尔中国房地产风险记者会。
9月5日（周五）
-- 公布8月份外汇储备资产数字。
*--12:15 财经事务及库务局局长陈家强出席银行公会午餐会。
*9月9日（周二）
-- 中秋节翌日公众假期。
*9月12日（周五）
-- 新鸿基地产 公布全年业绩。
-- 公布8月份外汇基金境外资产数字。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。