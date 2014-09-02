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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 08:16 BJT

《香港重要政经日程》--9月2日-9月12日

================== 今日重要政经消息=================

9月2日（周二）

*--11:30 中国中铁 中期业绩记者会。

--15:45 霸菱资产第四季市场展望记者会。

*--16:15 和谐汽车 中期业绩记者会。

--16:30 顺风光电 中期业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

9月3日（周三）

-- 数码通 公布全年业绩。

-- 汇丰公布8月份PMI。

9月4日（周四）

--11:00 标准普尔中国房地产风险记者会。

9月5日（周五）

-- 公布8月份外汇储备资产数字。

*--12:15 财经事务及库务局局长陈家强出席银行公会午餐会。

*9月9日（周二）

-- 中秋节翌日公众假期。

*9月12日（周五）

-- 新鸿基地产 公布全年业绩。

-- 公布8月份外汇基金境外资产数字。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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