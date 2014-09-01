《路透晚报》--9月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国制造业扩张步伐放缓，经济下行压力犹在仍需政策支持

中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均自数月高点回调，因需求下降抑制生产，导致新订单和生产指数双双快速下滑。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。

--《焦点》中国预算法修改历时10年终过关，地方举债阳光化但基调仍谨慎

历经10年，素有“经济宪法”之称的中国预算法修改终于四审过关，将开启新一轮财税体制改革大幕，其中明确地方政府可发债集资、引入全口径预算、强制预算公开并接受人大监督等，无疑是最亮眼所在。

--中国法规：预算法完成首次大修，成为倒逼财税改革提速的制度保障--新华

中国新华网报导称，预算法是财税领域的“龙头法”，修改的新法无疑将引领新一轮财税体制改革开启大幕，新预算法也必将成为倒逼财税改革提速的重要制度保障。

--中国财政：预算法修改解决了地方债怎么借、管、还三个问题--财政部长

中国财政部部长楼继伟周末指出，这次预算法修正的一项重要内容，是规范了地方政府债务，解决了其债务“怎么借”、“怎么管”及“怎么还”三个问题。

--中国反垄断：国家工商总局对微软高管进行调查询问，要求做书面说明

中国国家工商总局周一表示，其专案组当日对微软公司副总裁陈实先生一行，进行反垄断调查询问，并要求在20日内做出书面说明。

【金融】

--路透调查：金融机构固定收益部门料中国债市延续慢牛，年底降息预期升温

2014年第九期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，央行9月将维持存款基准利率及准备金率不变，当月的流动性也相对稳定。在一级新债供给压力有所趋缓的市场环境下，债市有望延续慢牛行情。但机构对年底前调降基准利率的预期有较大幅度上升。

--两岸金融：两岸银行监理平台会议尚未达成9月召开共识--消息

两位台湾官方消息人士周一称，由于中国银监会忙于处理9月22-25日召开的国际银行监督官大会，因此迄今两岸官方尚未达成9月在北京召开第四度两岸银行监理平台会议("金银会")的共识。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率及IRS略降，官方PMI数据回调稍添影响

中国银行间市场周一早盘现券窄幅震荡，收益率微降。最新公布的8月官方PMI指数回调，不过总体偏离预期值幅度较小，仅略带动现券走势；而资金面宽松，回购利率多有回落，带动IRS略下行。

--中国货币市场：主要回购利率走低，IPO申购资金解冻料将对冲短期扰动

进入9月首个交易日，中国银行间流动性整体偏向宽松，货币市场主要回购利率全线下行，其中14天品种降幅超20个基点(bp)。

--中国债市：信用债估值多回落，五年及以内品种降幅更明显--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一的非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值较上周三多走低，特别是五年及以内品种的降幅更为明显。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期微幅收升，6.14元关口附近市场偏谨慎

中国人民币兑美元周一微幅收升，中间价则跟随强势美元走贬。盘面上净结汇压力较重，但在6.14元前期高位附近交投较为谨慎，大行购汇时有出现，限制做多热情。

--离岸人民币：台湾人民币汇率/利率定盘机制上路，首日与香港差距不大

台湾人民币汇率/利率定盘机制今日上路，首日报价与香港差距不大，其中汇价完全相同，拆款定盘利率在指标一周天期部分相差约1.1基点，其他天期则差距较大。

【证券/行业】

--中国证券：上半年公司业绩增速剔除金融业和“两桶油”后有所回落--报载

中国沪深两市上市公司半年报业绩披露已收官，上海证券报周一报导指出，今年上半年2,558家上市公司整体净利润同比增长9.47%，增速较一季度有所回升。但剔除金融类公司和中国石化、中国石油“两桶油”后，增速有所回落。

--中港证券：港交所完成沪港通首轮市场演习，测试范围涵盖结算及交收

香港交易及结算所有限公司（港交所）称，已完成沪港通首轮市场演习，这次测试范围包括相关的结算及交收程式。

--中国新股：本轮新股申购冻结资金规模料达7,500亿，申购大军继续扩容

根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。

--中国股市：沪综指反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前

中国股市沪综指周一连续第二个交易日反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前。分析师指出，目前上市公司半年报业绩已明朗，短期新股申购空窗期使资金面压力明显缓解，市场情绪有所改善。但经济数据对市场制约作用依然明显，大盘料将维持震荡格局。

--中国期货：8月期市成交规模环比下降，交易所月末持仓多增长--协会

中国期货业协会最新统计资料表明，8月全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量和成交额分别下降13.58%和25.94%，环比亦均下降。

--中国房地产：8月百城住宅均价环比四连降但跌幅缩窄，仍处下行调整期

中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价环比四连跌但跌幅缩小，而易居一手房价格288指数环比亦连续五个月下滑，显示中国房地产市场依然处在下行调整时期，后续市场演变仍需观察宏观与市场环境变化趋向。

--中国农业：今年玉米料减产至2.15亿吨,因旱情损及单产--粮油信息中心

中国国家粮油信息中心周一称，虽然东北地区旱情有所缓解，但今年的玉米单产下降已成定局，预计全年玉米产量为2.15亿吨，比上年减产300万吨。

--中港个股：中国中冶加快混合所有制改革，鼓励科技服务子公司员工持股

中国中冶表示，正在加快推进混合所有制改革，以“大项目和小公司先行”为原则，鼓励科技服务型子公司推广员工持股等措施。

--中国企业：铁路总公司上半年亏损53.56亿元，负债达3.43万亿--审计报告