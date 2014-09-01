《路透晚报》--9月1日日间新闻摘要（中港台）

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--《焦点》中国制造业扩张步伐放缓，经济下行压力犹在仍需政策支持
中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均自数月高点回调，因需求下降抑制生产，导致新订单和生产指数双双快速下滑。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。
--《焦点》中国预算法修改历时10年终过关，地方举债阳光化但基调仍谨慎
历经10年，素有“经济宪法”之称的中国预算法修改终于四审过关，将开启新一轮财税体制改革大幕，其中明确地方政府可发债集资、引入全口径预算、强制预算公开并接受人大监督等，无疑是最亮眼所在。
--中国法规：预算法完成首次大修，成为倒逼财税改革提速的制度保障--新华
中国新华网报导称，预算法是财税领域的“龙头法”，修改的新法无疑将引领新一轮财税体制改革开启大幕，新预算法也必将成为倒逼财税改革提速的重要制度保障。
--中国财政：预算法修改解决了地方债怎么借、管、还三个问题--财政部长
中国财政部部长楼继伟周末指出，这次预算法修正的一项重要内容，是规范了地方政府债务，解决了其债务“怎么借”、“怎么管”及“怎么还”三个问题。
--中国反垄断：国家工商总局对微软高管进行调查询问，要求做书面说明
中国国家工商总局周一表示，其专案组当日对微软公司副总裁陈实先生一行，进行反垄断调查询问，并要求在20日内做出书面说明。
【金融】
--路透调查：金融机构固定收益部门料中国债市延续慢牛，年底降息预期升温
2014年第九期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，央行9月将维持存款基准利率及准备金率不变，当月的流动性也相对稳定。在一级新债供给压力有所趋缓的市场环境下，债市有望延续慢牛行情。但机构对年底前调降基准利率的预期有较大幅度上升。
--两岸金融：两岸银行监理平台会议尚未达成9月召开共识--消息
两位台湾官方消息人士周一称，由于中国银监会忙于处理9月22-25日召开的国际银行监督官大会，因此迄今两岸官方尚未达成9月在北京召开第四度两岸银行监理平台会议("金银会")的共识。
【固定收益】
--中国债市动态：现券收益率及IRS略降，官方PMI数据回调稍添影响
中国银行间市场周一早盘现券窄幅震荡，收益率微降。最新公布的8月官方PMI指数回调，不过总体偏离预期值幅度较小，仅略带动现券走势；而资金面宽松，回购利率多有回落，带动IRS略下行。
--中国货币市场：主要回购利率走低，IPO申购资金解冻料将对冲短期扰动
进入9月首个交易日，中国银行间流动性整体偏向宽松，货币市场主要回购利率全线下行，其中14天品种降幅超20个基点(bp)。
--中国债市：信用债估值多回落，五年及以内品种降幅更明显--NAFMII
中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一的非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值较上周三多走低，特别是五年及以内品种的降幅更为明显。
【外汇】
--中国汇市：人民币即期微幅收升，6.14元关口附近市场偏谨慎
中国人民币兑美元周一微幅收升，中间价则跟随强势美元走贬。盘面上净结汇压力较重，但在6.14元前期高位附近交投较为谨慎，大行购汇时有出现，限制做多热情。
--离岸人民币：台湾人民币汇率/利率定盘机制上路，首日与香港差距不大
台湾人民币汇率/利率定盘机制今日上路，首日报价与香港差距不大，其中汇价完全相同，拆款定盘利率在指标一周天期部分相差约1.1基点，其他天期则差距较大。
【证券/行业】
--中国证券：上半年公司业绩增速剔除金融业和“两桶油”后有所回落--报载
中国沪深两市上市公司半年报业绩披露已收官，上海证券报周一报导指出，今年上半年2,558家上市公司整体净利润同比增长9.47%，增速较一季度有所回升。但剔除金融类公司和中国石化、中国石油“两桶油”后，增速有所回落。
--中港证券：港交所完成沪港通首轮市场演习，测试范围涵盖结算及交收
香港交易及结算所有限公司（港交所）称，已完成沪港通首轮市场演习，这次测试范围包括相关的结算及交收程式。
--中国新股：本轮新股申购冻结资金规模料达7,500亿，申购大军继续扩容
根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。
--中国股市：沪综指反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前
中国股市沪综指周一连续第二个交易日反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前。分析师指出，目前上市公司半年报业绩已明朗，短期新股申购空窗期使资金面压力明显缓解，市场情绪有所改善。但经济数据对市场制约作用依然明显，大盘料将维持震荡格局。
--中国期货：8月期市成交规模环比下降，交易所月末持仓多增长--协会
中国期货业协会最新统计资料表明，8月全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量和成交额分别下降13.58%和25.94%，环比亦均下降。
--中国房地产：8月百城住宅均价环比四连降但跌幅缩窄，仍处下行调整期
中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价环比四连跌但跌幅缩小，而易居一手房价格288指数环比亦连续五个月下滑，显示中国房地产市场依然处在下行调整时期，后续市场演变仍需观察宏观与市场环境变化趋向。
--中国农业：今年玉米料减产至2.15亿吨,因旱情损及单产--粮油信息中心
中国国家粮油信息中心周一称，虽然东北地区旱情有所缓解，但今年的玉米单产下降已成定局，预计全年玉米产量为2.15亿吨，比上年减产300万吨。
--中港个股：中国中冶加快混合所有制改革，鼓励科技服务子公司员工持股
中国中冶表示，正在加快推进混合所有制改革，以“大项目和小公司先行”为原则，鼓励科技服务型子公司推广员工持股等措施。
--中国企业：铁路总公司上半年亏损53.56亿元，负债达3.43万亿--审计报告
中国铁路总公司公布，今年上半年税后亏损53.56亿元人民币，略少于去年同期的亏损65亿元。截止6月30日，中铁总共有负债合计3.43万亿，意味着今年二季度新增负债约1,600亿元。 (完) (整理 曾祥进; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。