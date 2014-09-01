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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 13:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：聚焦中国制造业数据疲软

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* 美元/日圆上涨0.11%，新西兰元/美元上涨0.17%，欧元/美元下滑0.05%，澳元/日圆上涨0.24%。

* 日股日经指数尾盘上涨0.29%，MSCI亚太地区股指(除日本外)上涨0.24%，沪综指午盘上涨0.73%，美国10年期公债收益率报2.345%。

* 中国8月官方制造业PMI降至51.1

* 德国明镜周刊报导称，德拉吉转而重视财政激励政策令德总理不满 (完)

(编译 李婷仪 审校 张若琪)
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