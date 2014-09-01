《汇市简讯》欧洲盘初：聚焦中国制造业数据疲软

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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* 美元/日圆上涨0.11%，新西兰元/美元上涨0.17%，欧元/美元下滑0.05%，澳元/日圆上涨0.24%。
* 日股日经指数尾盘上涨0.29%，MSCI亚太地区股指(除日本外)上涨0.24%，沪综指午盘上涨0.73%，美国10年期公债收益率报2.345%。
* 中国8月官方制造业PMI降至51.1
* 德国明镜周刊报导称，德拉吉转而重视财政激励政策令德总理不满 (完)
(编译 李婷仪 审校 张若琪)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。