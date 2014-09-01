国际油市：布兰特原油持于103美元上方，但中国数据抑制涨势

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
“对中国的信心疲弱已经反映在油价上，”澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Ankit Pahuja表示。
0544 GMT，10月布兰特原油期货 上涨0.05美元，至每桶103.24美元，该合约上周五上涨0.73美元。美国原油期货 下跌0.13美元，至每桶95.83美元，上日收盘上涨1.41美元。
美国市场周一因劳动节假期休市。
“储备库存的趋势持续支撑中国原油进口，尽管国内需求疲弱，”巴克莱分析师在报告中表示。
地缘政治紧张情势持续支撑油价，俄罗斯总统普京周日要求立即就乌克兰南部和东部地区的“国家地位”举行会谈。同时乌克兰总统波罗申科表示，乌克兰与俄罗斯接近爆发全面战争。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 田建华/蔡美珍)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)