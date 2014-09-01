国际油市：布兰特原油持于103美元上方，但中国数据抑制涨势

“对中国的信心疲弱已经反映在油价上，”澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Ankit Pahuja表示。

0544 GMT，10月布兰特原油期货 上涨0.05美元，至每桶103.24美元，该合约上周五上涨0.73美元。美国原油期货 下跌0.13美元，至每桶95.83美元，上日收盘上涨1.41美元。

美国市场周一因劳动节假期休市。

“储备库存的趋势持续支撑中国原油进口，尽管国内需求疲弱，”巴克莱分析师在报告中表示。

地缘政治紧张情势持续支撑油价，俄罗斯总统普京周日要求立即就乌克兰南部和东部地区的“国家地位”举行会谈。同时乌克兰总统波罗申科表示，乌克兰与俄罗斯接近爆发全面战争。 (完)

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