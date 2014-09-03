香港房地产：政府尖沙咀商业地由恒地以近47亿港元中标，高于市场预期

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透香港9月3日 - 香港政府周三宣布，上周五截标的九龙尖沙咀的一幅商业用地以46.88亿港元批出予恒基地产 ，中标价略高于市场预测的上限。
测量师此前对这幅位于中间道前政府停车场用地的估值颇为分歧，估值介乎20.5-45.1亿港元。
该幅土地可建总楼面面积约33.97万平方尺，建筑物高度限制为香港主水平基准以上90米，可发展为购物商场，甲级写字楼，五星级酒店，餐饮及娱乐场所等。此外，在发展条款中并订明，发展商须兴建及营运一个公众停车场。
这幅土地吸引了18个财团入标，最后由恒地击败新地 、新世界发展 、长实 、信置 等大型地产商投得。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。