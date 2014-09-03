香港房地产：政府尖沙咀商业地由恒地以近47亿港元中标，高于市场预期

路透香港9月3日 - 香港政府周三宣布，上周五截标的九龙尖沙咀的一幅商业用地以46.88亿港元批出予恒基地产 ，中标价略高于市场预测的上限。

该幅土地可建总楼面面积约33.97万平方尺，建筑物高度限制为香港主水平基准以上90米，可发展为购物商场，甲级写字楼，五星级酒店，餐饮及娱乐场所等。此外，在发展条款中并订明，发展商须兴建及营运一个公众停车场。