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货币新闻 | 2014年 9月 3日 星期三 17:13 BJT

香港房地产：政府尖沙咀商业地由恒地以近47亿港元中标，高于市场预期

路透香港9月3日 - 香港政府周三宣布，上周五截标的九龙尖沙咀的一幅商业用地以46.88亿港元批出予恒基地产 ，中标价略高于市场预测的上限。

测量师此前对这幅位于中间道前政府停车场用地的估值颇为分歧，估值介乎20.5-45.1亿港元。

该幅土地可建总楼面面积约33.97万平方尺，建筑物高度限制为香港主水平基准以上90米，可发展为购物商场，甲级写字楼，五星级酒店，餐饮及娱乐场所等。此外，在发展条款中并订明，发展商须兴建及营运一个公众停车场。

这幅土地吸引了18个财团入标，最后由恒地击败新地 、新世界发展 、长实 、信置 等大型地产商投得。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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