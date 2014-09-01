日本股市：小幅收涨，涨势受限于经济复苏疑虑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京9月1日 - 日本股市周一小幅收高，交投清淡，此前投资者买入部分中小盘股，日本经济在上调消费税后复苏或较预期疲弱的预期限制市场涨势。
日经指数 收高0.3%至15,476.60点。
东证股价指数 升0.4%至1,283.06点。JPX-日经400指数 上扬0.4%至11,635.03点。
主板换手量只有18.1亿股，为8月25日以来最低。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。