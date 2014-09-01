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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 14:22 BJT

日本股市：小幅收涨，涨势受限于经济复苏疑虑

路透东京9月1日 - 日本股市周一小幅收高，交投清淡，此前投资者买入部分中小盘股，日本经济在上调消费税后复苏或较预期疲弱的预期限制市场涨势。

日经指数 收高0.3%至15,476.60点。

东证股价指数 升0.4%至1,283.06点。JPX-日经400指数 上扬0.4%至11,635.03点。

主板换手量只有18.1亿股，为8月25日以来最低。(完)
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