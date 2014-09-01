台湾股市：收涨，苹果概念股引领大盘续强

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月1日 - 台湾股市周一收高，涨幅优于多数亚洲股市。分析师指出，尽管乌克兰及伊拉克等地缘政治仍有杂音，但今日台股依旧反应美国Nasdaq指数 续强的利多，随着苹果 新品上市题材，可望带动短线台股挑战前波盘中高位9,593.68点。
台湾加权股价指数 收高0.81%至9,513.06点；今日成交初值 为865.65亿台币，上交易日修正后为902.13亿。
台新投顾协理黄文清指出，台股仍为电子、金融及传产等三类股轮动格局，目前电子股受惠于苹果新品即将上市的利多激励，今日由苹果概念股带动电子类指数强涨1.21%，短线苹果概念股可望引领大盘指数创波段新高。
“美国费半指数 及Nasdaq指数上周五表现相对强势就是台股今天强涨的主要原因。”他说。台新投顾并预估本周大盘指数将在9,450-9,650点间。
他也称，就过去经验来说，中秋节(9月8日)过后至农历年前，台股仍有上涨机会，只不过11月底有六都首长大选的变数，选前台股可能会稍作震荡整理。
此外，德盛安联投信基金经理人萧惠中指出，近期指标企业没有持续破底、外资回补力道增强，不论就总经面、基本面、筹码面与消息面，台股多头格局未变，特别是苹果已发出邀请，预计9月9日将发表传闻已久的iPhone6及iWatch智慧型手表，更让市场服下定心丸。
本地时间14:10时，亚洲区股市除韩国股市 外全面走高，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走高0.26%，其中以台股的0.81%涨幅为最大，沪综指 则走高0.7%居次。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。