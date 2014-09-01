台湾股市：收涨，苹果概念股引领大盘续强

路透台北9月1日 - 台湾股市周一收高，涨幅优于多数亚洲股市。分析师指出，尽管乌克兰及伊拉克等地缘政治仍有杂音，但今日台股依旧反应美国Nasdaq指数 续强的利多，随着苹果 新品上市题材，可望带动短线台股挑战前波盘中高位9,593.68点。

台湾加权股价指数 收高0.81%至9,513.06点；今日成交初值 为865.65亿台币，上交易日修正后为902.13亿。

台新投顾协理黄文清指出，台股仍为电子、金融及传产等三类股轮动格局，目前电子股受惠于苹果新品即将上市的利多激励，今日由苹果概念股带动电子类指数强涨1.21%，短线苹果概念股可望引领大盘指数创波段新高。

“美国费半指数 及Nasdaq指数上周五表现相对强势就是台股今天强涨的主要原因。”他说。台新投顾并预估本周大盘指数将在9,450-9,650点间。

他也称，就过去经验来说，中秋节(9月8日)过后至农历年前，台股仍有上涨机会，只不过11月底有六都首长大选的变数，选前台股可能会稍作震荡整理。

此外，德盛安联投信基金经理人萧惠中指出，近期指标企业没有持续破底、外资回补力道增强，不论就总经面、基本面、筹码面与消息面，台股多头格局未变，特别是苹果已发出邀请，预计9月9日将发表传闻已久的iPhone6及iWatch智慧型手表，更让市场服下定心丸。