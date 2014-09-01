中港个股：建行资产压力较大，将把控制不良作为未来工作重点

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透北京9月1日 - 中国建设银行 周一表示，该行资产压力较大，将把控制不良贷款作为未来工作的重点。
建行董事长王洪章在该行2014年中报发布会上称，建行目前的逾期贷款已超过1,000亿元人民币，超过不良贷款余额，这是以前没有的情况。
不过，建行下半年不良贷款可以控制在合理水平。目前，建行重点关注39个项目，已经具体量化到管理层负责处理。
建行副行长章更生表示，建行今年上半年的贷款符合监管要求，一定会完成全年贷款目标，不会浪费。
该行首席财务官许一鸣称，该行目前还在研究优先股方案，时间上可能比同业更往后一点，预计净利息收益率将保持较好水平。
建设银行此前公布中报显示，上半年净利为1,306.6亿元人民币。（完） (发稿 谢衡/雷美珍/李贺; 审校 曾祥进)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)