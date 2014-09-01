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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 17:32 BJT

中港个股：建行资产压力较大，将把控制不良作为未来工作重点

路透北京9月1日 - 中国建设银行 周一表示，该行资产压力较大，将把控制不良贷款作为未来工作的重点。

建行董事长王洪章在该行2014年中报发布会上称，建行目前的逾期贷款已超过1,000亿元人民币，超过不良贷款余额，这是以前没有的情况。

不过，建行下半年不良贷款可以控制在合理水平。目前，建行重点关注39个项目，已经具体量化到管理层负责处理。

建行副行长章更生表示，建行今年上半年的贷款符合监管要求，一定会完成全年贷款目标，不会浪费。

该行首席财务官许一鸣称，该行目前还在研究优先股方案，时间上可能比同业更往后一点，预计净利息收益率将保持较好水平。

建设银行此前公布中报显示，上半年净利为1,306.6亿元人民币。（完） (发稿 谢衡/雷美珍/李贺; 审校 曾祥进)
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