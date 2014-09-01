中国股市：沪综指反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前

路透北京9月1日 - 中国股市沪综指周一连续第二个交易日反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前。分析师指出，目前上市公司半年报业绩已明朗，短期新股申购空窗期使资金面压力明显缓解，市场情绪有所改善。但经济数据对市场制约作用依然明显，大盘料将维持震荡格局。

沪综指 收报2,235.511点，涨18.312点或0.83%，上证A股今日成交1,170亿元人民币，上日为928亿元。

”最主要的因素还是新股申购即将结束，此前对资金面的影响开始减弱。”首创证券策略分析师邵帅表示。

方正证券策略分析师陈敏称，今日公布的经济数据偏弱，成交量亦未能有效放大，市场对后市走势判断存在分歧，虽然部分新股申购解禁资金短线可能会进入二级市场，但目前整体市场环境仍难以支持大盘续涨。

中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均自数月高点回调，因需求下降抑制生产，导致新订单和生产指数双双快速下滑。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。

根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。

深市创业板指数P 收涨1.99%，走势明显强于沪综指。