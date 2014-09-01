台湾债市：五年券殖利率连二日反弹，因台股走强且换券卖压稍大

* 周初流动性不佳且台股反弹

* 新一期10年券将上场，换券卖压稍大

* 103/10区间暂看在1.14-1.17%

路透台北9月1日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一连续第二日反弹。交易员表示，周初流动性不佳，且台股扬升，再加上周四开始有10年期新券103/13 将上场交易，台债处于换券卖压下，殖利率扬升。

他们并认为，虽然美债殖利率目前处于偏低水位，不过台债方面在新的10年券将上场下，很可能取代目前的五年和10年现行主流券，这令台债的卖压偏重，且观望气氛浓厚。

“新券上场，但10年存续期太长，大家可能回过头要玩五年，但接下来五年又要换券。这可能让9月的行情是量缩区间整理，左右为难，”一位证券商交易员说。

他们指出，9月22日财政部将公布发债计划，接下来新一期五年券马上可能将开始发行前交易，等于是五年券103/10期的主流地位也保不了多久。在此情况之下，9月的台债行情可能陷入量缩盘整。

交易员也表示，近期国际盘势是股债双多，股市的报酬相对较好，但台债方面则是恐将陷入整理的格局。本周四有欧洲央行将召开利率会议，周五也有美国的非农就业数据，将是左右本周国际金融市场重要的事件与数据。

台湾股市 周一收高，涨幅优于多数亚洲股市。分析师指出，尽管乌克兰及伊拉克等地缘政治仍有杂音，但今日台股依旧反应美国Nasdaq指数 续强的利多，随着苹果 新品上市题材，可望带动短线台股挑战前波盘中高位9,593.68点。

交易员预期，明日103/10殖利率区间料在1.14%-1.17%；10年现券103/6期殖利率区间则料在 1.59-1.63%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/10 +1.82 1.1542 1.1453-1.1595 46.0

本周金融市场重要经济数据和事件有：

9/1(一)：德国第二季GDP、法国、德国、欧元区制造业PMI、英国7月消费者信贷、8月制造业PMI、2014年布莱德战略论坛(至9月2日)。

9/2(二)：日本7月加班工资、欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8月制造业指数、7月建筑支出。

9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议(至9月4日)、英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美联储公布经济褐皮书。

9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话。

9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生产、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生产率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。

30 103/12 没有成交

20 103/11 没有成交

10 103/6 没有成交

5 103/10 1.1542