台湾债市：五年券殖利率连二日反弹，因台股走强且换券卖压稍大

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 周初流动性不佳且台股反弹
* 新一期10年券将上场，换券卖压稍大
* 103/10区间暂看在1.14-1.17%
路透台北9月1日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一连续第二日反弹。交易员表示，周初流动性不佳，且台股扬升，再加上周四开始有10年期新券103/13 将上场交易，台债处于换券卖压下，殖利率扬升。
他们并认为，虽然美债殖利率目前处于偏低水位，不过台债方面在新的10年券将上场下，很可能取代目前的五年和10年现行主流券，这令台债的卖压偏重，且观望气氛浓厚。
“新券上场，但10年存续期太长，大家可能回过头要玩五年，但接下来五年又要换券。这可能让9月的行情是量缩区间整理，左右为难，”一位证券商交易员说。
他们指出，9月22日财政部将公布发债计划，接下来新一期五年券马上可能将开始发行前交易，等于是五年券103/10期的主流地位也保不了多久。在此情况之下，9月的台债行情可能陷入量缩盘整。
交易员也表示，近期国际盘势是股债双多，股市的报酬相对较好，但台债方面则是恐将陷入整理的格局。本周四有欧洲央行将召开利率会议，周五也有美国的非农就业数据，将是左右本周国际金融市场重要的事件与数据。
台湾股市 周一收高，涨幅优于多数亚洲股市。分析师指出，尽管乌克兰及伊拉克等地缘政治仍有杂音，但今日台股依旧反应美国Nasdaq指数 续强的利多，随着苹果 新品上市题材，可望带动短线台股挑战前波盘中高位9,593.68点。
交易员预期，明日103/10殖利率区间料在1.14%-1.17%；10年现券103/6期殖利率区间则料在 1.59-1.63%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/10 +1.82 1.1542 1.1453-1.1595 46.0
本周金融市场重要经济数据和事件有：
9/1(一)：德国第二季GDP、法国、德国、欧元区制造业PMI、英国7月消费者信贷、8月制造业PMI、2014年布莱德战略论坛(至9月2日)。
9/2(二)：日本7月加班工资、欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8月制造业指数、7月建筑支出。
9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议(至9月4日)、英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美联储公布经济褐皮书。
9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话。
9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生产、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生产率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。
30 103/12 没有成交
20 103/11 没有成交
10 103/6 没有成交
5 103/10 1.1542
2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。