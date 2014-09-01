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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 15:11 BJT

全球金市：现货钯金升至13年半高位，市场担忧俄罗斯供应受限

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价格 变动 涨跌%

现货金 1287.7 0.63 0.05

现货银 19.45 0.02 0.1

现货铂金 1416.4 -3.1 -0.22

现货钯金 906.5 7.3 0.81

COMEX期金 1288.7 1.3 0.1

COMEX期银 19.5 0.008 0.04

汇率

欧元/美元 1.3125

美元指数 82.758

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/陈宗琦；审校 杜明霞/张明钧)
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