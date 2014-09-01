全球金市：现货钯金升至13年半高位，市场担忧俄罗斯供应受限

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1287.7 0.63 0.05
现货银 19.45 0.02 0.1
现货铂金 1416.4 -3.1 -0.22
现货钯金 906.5 7.3 0.81
COMEX期金 1288.7 1.3 0.1
COMEX期银 19.5 0.008 0.04
汇率
欧元/美元 1.3125
美元指数 82.758
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/陈宗琦；审校 杜明霞/张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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