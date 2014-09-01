《汇市简讯》英镑/美元弹离10日均线位置，上档目标1.6690

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
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* 目标仍在1.6690美元，此处略低于200及21日均线位置
* 英镑本周伊始弹离10日均线，对多头操作有鼓励作用
* 若收盘站上均线位置，应会带动进一步上涨
* 日线趋势指标向上，但接近超买区域
* 技术图型(link.reuters.com/tuq72w)(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)