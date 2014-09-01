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市场报道 | 2014年 9月 1日 星期一 15:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元弹离10日均线位置，上档目标1.6690

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* 目标仍在1.6690美元，此处略低于200及21日均线位置

* 英镑本周伊始弹离10日均线，对多头操作有鼓励作用

* 若收盘站上均线位置，应会带动进一步上涨

* 日线趋势指标向上，但接近超买区域

* 技术图型(link.reuters.com/tuq72w)(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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