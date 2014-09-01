中国企业：铁路总公司上半年亏损53.56亿元，负债达3.43万亿--审计报告

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月1日 - 中国铁路总公司公布，今年上半年税后亏损53.56亿元人民币，略少于去年同期的亏损65亿元。截止6月30日，中铁总共有负债合计3.43万亿，意味着今年二季度新增负债约1,600亿元。
中国债券信息网刊登《中国铁路总公司审计报告》称，上半年中铁总实现收入合计4,784.8亿元，比去年同期减少2.4%，其中货运收入为1,263.2亿，比去年同期减少1.8%。
财新此前报导称，中铁总调整了领导班子，公司党组成员、副总经理彭开宙、胡亚东退休，广州铁路（集团）公司总经理李文新、北京铁路局原局长杨宇栋、国家发改委基础产业司原司长黄民接任副总经理。而这也是中铁总成立后首次调整领导班子。（完）
更多细节请点选中国债券信息网（here） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。