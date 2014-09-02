版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 09:04 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.46%，上日加权利率3.5556%

路透北京9月2日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.46%，上日该期限加权平均利率为3.5556%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

------------------------------------------

3.46% 3.51% 3.5556%

周一，银行间市场质押式回购总成交金额8,718.14亿元人民币，其中隔夜品种成交7,287.73亿元。(完) (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐