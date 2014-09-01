表格：韩国公债和公债期货周一收盘价

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔9月1日 - 以下为韩国债市周一收盘价：
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 107.01 107.02
10年期公债收益率 3.038% 3.034%
五年期公债收益率 2.737% 2.737%
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*为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。