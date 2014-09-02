中国公开市场：今日进行180亿元正回购操作，期限14天--业内人士

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月2日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行180亿元人民币正回购操作，期限14天，较上周同期操作量增八成。
上周央行公开市场正回购仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期。综合考量业内人士预计，短期中国货币政策为保证稳增长调结构仍将着眼定向发力方式，而总量宽松措施实施概率偏弱。
据路透计算，本周公开市场有400亿元到期资金投放，全部为正回购到期。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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