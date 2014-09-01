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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 15:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面讯号偏多，有望进一步上扬

0714GMT

* 收盘并未失守103.62，为偏多讯号。103.62为美元/日圆由100.81升至104.49的23.6%回档位

* 一目均衡转换线及基准线为多头排列，加强上档潜力

* 仍上看103.60

* 技术图型(link.reuters.com/vuq72w)(完)

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