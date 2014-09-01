金属期市：LME期铜下滑，中国官方PMI指数显示成长放缓

但分析师预期铜价将找到底部，因随着政府具有针对性的刺激措施逐渐产生效果，中国需求未来几个月料将增长。

“我们仍然预期终端用户需求的季节性与及根本的改善--这大致反映信贷概况得需要几个月来反应至工业大宗商品需求上，”上海花旗银行分析师Ivan Szpakowski表示。

上海期货交易所主力10月期铜合约 下跌0.1%，至每吨49,690 元人民币(8,094美元)，回吐稍早涨幅。该合约上月下跌1.3%，为五个月以来首见下跌。(完)

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