金属期市：LME期铜下滑，中国官方PMI指数显示成长放缓

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
但分析师预期铜价将找到底部，因随着政府具有针对性的刺激措施逐渐产生效果，中国需求未来几个月料将增长。
“我们仍然预期终端用户需求的季节性与及根本的改善--这大致反映信贷概况得需要几个月来反应至工业大宗商品需求上，”上海花旗银行分析师Ivan Szpakowski表示。
上海期货交易所主力10月期铜合约 下跌0.1%，至每吨49,690 元人民币(8,094美元)，回吐稍早涨幅。该合约上月下跌1.3%，为五个月以来首见下跌。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/陈宗琦；审校 张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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