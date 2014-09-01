表格：外资周一在韩国股市买超638亿韩元，连续买超五日

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF

路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。