表格：外资周一在韩国股市买超638亿韩元，连续买超五日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔9月1日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超638亿韩元，连续第五天买超，期间累计买超4,989亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
9月 1日 63.8 -76.4 23.5
8月29日 154.9 -121.6 20.9
8月28日 127.5 -31.8 -79.2
8月27日 51.4 43.9 -74.9
8月26日 101.3 38.7 -128.3
8月25日 -27.1 94.6 -62.9
8月22日 104.7 -48.3 -33.9
8月21日 1.5 -372.2 381.7
8月20日 234.4 -238.4 94.7
8月19日 184.7 -13.2 -149.9
8月18日 -3.1 -163.6 182.7
8月14日 193.3 -140.2 -22.6
8月13日 413.4 -147.2 -267.4
8月12日 97.2 -62.7 -28.3
8月11日 -13.8 -33.9 46.7
----------------------------------------------
本月以来 63.8 -76.4 23.5
----------------------------------------------
今年以来 88,321.7 -5,982.4 -910.1
---------------------------------------------- (完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。