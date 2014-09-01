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市场报道 | 2014年 9月 1日 星期一 15:31 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑遭获利了结，后市料进一步下跌

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* 小时图指标维持在超卖水准，有望展开反弹

* 利用盘中修正作为出脱机会

* 跌破费波纳奇61.8%回档位0.7936后，应会进一步回落至7月低点0.7874

* 上周跌破趋势线及收在云区下方，亦有利于空头

* 技术图型(link.reuters.com/xuq72w)(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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