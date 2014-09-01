《汇市简讯》欧元/英镑遭获利了结，后市料进一步下跌

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
0714GMT
* 小时图指标维持在超卖水准，有望展开反弹
* 利用盘中修正作为出脱机会
* 跌破费波纳奇61.8%回档位0.7936后，应会进一步回落至7月低点0.7874
* 上周跌破趋势线及收在云区下方，亦有利于空头
* 技术图型(link.reuters.com/xuq72w)(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)