中国资管：上周35款集合信托产品发行，募集规模增加期限延长

路透北京9月1日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（8月23日-8月29日）共有20家信托公司发行了35款集合信托产品，发行量环比增加9款。

35款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.75亿元，环比增加1.28亿元，增幅为87.71%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为96.13亿元，环比增加58.09亿元，增幅为152.68%。

其中，募集规模最大的是中航信托发行的“天启469号昆明南市区港务项目集合资金信托计划”，募集规模为11.25亿元，这是一款房地产领域的组合运用类产品。

从期限上看，35款新发行产品中，共有34款公布了期限，平均期限28.18个月，环比延长5.52个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 5 9.24% 上升0.32个百分点

24个月期 17 9.91% 上升0.11个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了13款，工商企业领域产品发行了10款，房地产领域产品发行了8款，金融和其他领域产品各发行了2款。

从资金运用方式上看，权益投资领域产品发行了15款，贷款运用领域产品发行了13款，组合运用领域产品发行了3款，股权投资领域产品发行了2款，债权投资和其他领域产品各发行了1款。

**成立集合信托产品37款**

上周共有23家信托公司成立了37款集合信托产品，发行量环比减少60款。

37款成立产品中，28款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.37亿元，环比增加0.32亿元，增幅为30.87%。

其中，成立规模最大的是天津信托成立的“股权基金（天津航空、西部航空股权投资）集合资金信托计划”，募集规模为8.25亿元，这是一款其他领域产品。

上周共有17款新成立产品公布了期限，平均期限20.82个月，环比缩短0.80个月。上周共有7款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.20%，环比下降0.18个百分点。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品成立了10款，房地产领域产品成立了4款，工商企业和证券投资领域产品各成立了3款，金融领域产品成立了2款，其他领域产品成立了15款。