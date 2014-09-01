《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月1日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *安徽高速 100 10 8 9/2簿记建档 光大银行 AAA 9/3 9/4 控股集团 ======================================================================================= *华电国际 100 35 9 9/2簿记建档 工商银行 AAA 9/4 9/5

光大银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *陕西高速 25 20 12 9/4簿记建档 兴业银行 AA+ 9/5 9/9 公路建设集团 5 12 民生银行 ======================================================================================= *广州港 16 7 12 9/4簿记建档 中信银行 AAA 9/9 9/10

中金公司 ======================================================================================= *恒力集团 10 10 12 9/4簿记建档 农业银行 AA- 9/5 9/9 ======================================================================================= *天津城市基础 100 30 12 9/4簿记建档 光大银行 AAA 9/5 9/9 设施建设投资集团 中信银行 ======================================================================================= *宁波开发 10 4 12 9/4簿记建档 上海银行 AA+ 9/5 9/9 投资集团 ======================================================================================= *中国黄金集团 50 20 12 9/4簿记建档 兴业银行 AAA 9/5 9/9

民生银行 ======================================================================================= *信达证券 25 12 3 9/4招标 邮储银行 AA+ 9/5 9/9

(最高发行余额) 交通银行等 ======================================================================================= *四川高速公路 80 20 12 9/4簿记建档 国开行 AA+ 9/5 9/9 建设开发总公司 (四川交通投资集团提供担保) 浦发银行 ======================================================================================= *青岛能源热电 7 2 12 9/9簿记建档 浦发银行 AA 9/11 9/12 ======================================================================================= *安徽国贸 6 6 12 9/9簿记建档 华夏银行 AA 9/11 9/12 集团控股 ======================================================================================= 重庆小康工业 8 2 12 9/2簿记建档 浦发银行 AA- 9/4 9/5 集团股份 中信建投证券 ======================================================================================= 安徽建工集团 13 6 12 9/2簿记建档 兴业银行 AA 9/3 9/4 ======================================================================================= 江苏沙钢集团 11 4 12 9/2簿记建档 平安银行 AA- 9/3 9/4 淮钢特钢股份公司 中国银行 ======================================================================================= 中材股份 40 4 12 9/2簿记建档 北京银行 AAA 9/3 9/4 ======================================================================================= 四川省铁路 50 20 12 9/2簿记建档 中信银行 AA+ 9/4 9/5 产业投资集团 交通银行 ======================================================================================= 华映科技 5 2.5 12 9/2簿记建档 民生银行 AA- 9/3 9/4 ======================================================================================= 中国电力 100 50 12 9/2簿记建档 光大银行 AAA 9/4 9/5 投资集团 ======================================================================================= 秦山第三核电 10 5 12 9/2簿记建档 国开行 AA+ 9/3 9/4 有限公司 ======================================================================================= 招商证券 84 18 3 9/2招标 建设银行 AAA 9/3 9/4 (最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 申银万国证券 78 19 3 9/2招标 农业银行 AAA 9/3 9/4

(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 广西水利 10 5 12 9/3簿记建档 农业银行 AA 9/5 9/9 电业集团 民生银行 ======================================================================================= 庞大集团 15 4 12 9/3簿记建档 工商银行 AA 9/4 9/5

======================================================================================= 贵州燃气集团 1.6 1.6 12 9/3簿记建档 交通银行 AA- 9/4 9/5 ======================================================================================= 东莞发展 5 2 12 9/3簿记建档 民生银行 AA 9/4 9/5 控股股份 工商银行 ======================================================================================= 镇江市国有 15 7.5 12 9/3簿记建档 民生银行 AA 9/4 9/5 资产投资经营 ======================================================================================= 沈阳机床集团 6 6 12 9/3簿记建档 浦发银行 AA 9/5 9/9 ======================================================================================= 武汉商贸 6.5 3.5 12 9/3簿记建档 中信银行 AA 9/5 9/9 国有控股集团 ======================================================================================= 桑德环境 15 5 12 9/3簿记建档 中信银行 AA 9/5 9/9

======================================================================================= 广东省广新 20 2 12 9/3簿记建档 中国银行 AA 9/5 9/9 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= 泰州市交通 18 5 12 9/5簿记建档 浦发银行 AA 9/10 9/11 产业集团 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国建筑 50 20 永续中票 9/4簿记建档 工商银行 AAA 9/5 9/9 (约定赎回之前长期存续,每五年调整利率) 中金公司 ======================================================================================= *北京汽车 10 4 7 9/9簿记建档 北京银行 AAA 9/10 9/11

民生银行 ======================================================================================= *广州港 26 6 3 9/9簿记建档 中信银行 AAA 9/11 9/12

平安银行 ======================================================================================= *玖龙纸业 8 4 3 9/9簿记建档 中国银行 AA 9/10 9/11 (天津)公司 ======================================================================================= 上海浦东 3 3 5 9/2簿记建档 民生银行 AA- 9/3 9/4 现代产业开发(上海外高桥集团提供担保） 建设银行 ======================================================================================= 黑龙江省高速 30 15 5 9/2簿记建档 中信银行 AA+ 9/4 9/5 公路集团 光大银行 ======================================================================================= 陆家嘴 50 40 10 9/2簿记建档 工商银行 AAA 9/4 9/5

交通银行 ======================================================================================= 宝钢集团 10 10 3 9/3簿记建档 建设银行 AA+ 9/4 9/5 新疆八一钢铁有限公司 ======================================================================================= 中国工艺 10 5 5 9/3簿记建档 光大银行 AA+ 9/5 9/9 集团 渤海银行 ======================================================================================= 华能集团 50 25 15 9/3簿记建档 工商银行 AAA 9/5 9/9

光大银行 ======================================================================================= 内蒙古水务 20 10 5 9/3簿记建档 建设银行 AA+ 9/4 9/5 投资集团 ======================================================================================= 紫金矿业 33 10 5 9/3簿记建档 中国银行 AAA 9/5 9/9

国开行 ======================================================================================= 百联集团 20 10 3 9/3簿记建档 工商银行 AAA 9/4 9/5 ======================================================================================= 紫金矿业 50 15 5 9/3-9/4簿记 工商银行 AAA 9/5 9/9

兴业银行 ======================================================================================= 小商品城 5 5 3 9/4簿记建档 工商银行 AA+ 9/5 9/9

=======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日