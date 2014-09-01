《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *安徽高速 100 10 8 9/2簿记建档 光大银行 AAA 9/3 9/4 控股集团 ======================================================================================= *华电国际 100 35 9 9/2簿记建档 工商银行 AAA 9/4 9/5
光大银行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *陕西高速 25 20 12 9/4簿记建档 兴业银行 AA+ 9/5 9/9 公路建设集团 5 12 民生银行 ======================================================================================= *广州港 16 7 12 9/4簿记建档 中信银行 AAA 9/9 9/10
中金公司 ======================================================================================= *恒力集团 10 10 12 9/4簿记建档 农业银行 AA- 9/5 9/9 ======================================================================================= *天津城市基础 100 30 12 9/4簿记建档 光大银行 AAA 9/5 9/9 设施建设投资集团 中信银行 ======================================================================================= *宁波开发 10 4 12 9/4簿记建档 上海银行 AA+ 9/5 9/9 投资集团 ======================================================================================= *中国黄金集团 50 20 12 9/4簿记建档 兴业银行 AAA 9/5 9/9
民生银行 ======================================================================================= *信达证券 25 12 3 9/4招标 邮储银行 AA+ 9/5 9/9
(最高发行余额) 交通银行等 ======================================================================================= *四川高速公路 80 20 12 9/4簿记建档 国开行 AA+ 9/5 9/9 建设开发总公司 (四川交通投资集团提供担保) 浦发银行 ======================================================================================= *青岛能源热电 7 2 12 9/9簿记建档 浦发银行 AA 9/11 9/12 ======================================================================================= *安徽国贸 6 6 12 9/9簿记建档 华夏银行 AA 9/11 9/12 集团控股 ======================================================================================= 重庆小康工业 8 2 12 9/2簿记建档 浦发银行 AA- 9/4 9/5 集团股份 中信建投证券 ======================================================================================= 安徽建工集团 13 6 12 9/2簿记建档 兴业银行 AA 9/3 9/4 ======================================================================================= 江苏沙钢集团 11 4 12 9/2簿记建档 平安银行 AA- 9/3 9/4 淮钢特钢股份公司 中国银行 ======================================================================================= 中材股份 40 4 12 9/2簿记建档 北京银行 AAA 9/3 9/4 ======================================================================================= 四川省铁路 50 20 12 9/2簿记建档 中信银行 AA+ 9/4 9/5 产业投资集团 交通银行 ======================================================================================= 华映科技 5 2.5 12 9/2簿记建档 民生银行 AA- 9/3 9/4 ======================================================================================= 中国电力 100 50 12 9/2簿记建档 光大银行 AAA 9/4 9/5 投资集团 ======================================================================================= 秦山第三核电 10 5 12 9/2簿记建档 国开行 AA+ 9/3 9/4 有限公司 ======================================================================================= 招商证券 84 18 3 9/2招标 建设银行 AAA 9/3 9/4 (最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 申银万国证券 78 19 3 9/2招标 农业银行 AAA 9/3 9/4
(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 广西水利 10 5 12 9/3簿记建档 农业银行 AA 9/5 9/9 电业集团 民生银行 ======================================================================================= 庞大集团 15 4 12 9/3簿记建档 工商银行 AA 9/4 9/5
======================================================================================= 贵州燃气集团 1.6 1.6 12 9/3簿记建档 交通银行 AA- 9/4 9/5 ======================================================================================= 东莞发展 5 2 12 9/3簿记建档 民生银行 AA 9/4 9/5 控股股份 工商银行 ======================================================================================= 镇江市国有 15 7.5 12 9/3簿记建档 民生银行 AA 9/4 9/5 资产投资经营 ======================================================================================= 沈阳机床集团 6 6 12 9/3簿记建档 浦发银行 AA 9/5 9/9 ======================================================================================= 武汉商贸 6.5 3.5 12 9/3簿记建档 中信银行 AA 9/5 9/9 国有控股集团 ======================================================================================= 桑德环境 15 5 12 9/3簿记建档 中信银行 AA 9/5 9/9
======================================================================================= 广东省广新 20 2 12 9/3簿记建档 中国银行 AA 9/5 9/9 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= 泰州市交通 18 5 12 9/5簿记建档 浦发银行 AA 9/10 9/11 产业集团 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国建筑 50 20 永续中票 9/4簿记建档 工商银行 AAA 9/5 9/9 (约定赎回之前长期存续,每五年调整利率) 中金公司 ======================================================================================= *北京汽车 10 4 7 9/9簿记建档 北京银行 AAA 9/10 9/11
民生银行 ======================================================================================= *广州港 26 6 3 9/9簿记建档 中信银行 AAA 9/11 9/12
平安银行 ======================================================================================= *玖龙纸业 8 4 3 9/9簿记建档 中国银行 AA 9/10 9/11 (天津)公司 ======================================================================================= 上海浦东 3 3 5 9/2簿记建档 民生银行 AA- 9/3 9/4 现代产业开发(上海外高桥集团提供担保） 建设银行 ======================================================================================= 黑龙江省高速 30 15 5 9/2簿记建档 中信银行 AA+ 9/4 9/5 公路集团 光大银行 ======================================================================================= 陆家嘴 50 40 10 9/2簿记建档 工商银行 AAA 9/4 9/5
交通银行 ======================================================================================= 宝钢集团 10 10 3 9/3簿记建档 建设银行 AA+ 9/4 9/5 新疆八一钢铁有限公司 ======================================================================================= 中国工艺 10 5 5 9/3簿记建档 光大银行 AA+ 9/5 9/9 集团 渤海银行 ======================================================================================= 华能集团 50 25 15 9/3簿记建档 工商银行 AAA 9/5 9/9
光大银行 ======================================================================================= 内蒙古水务 20 10 5 9/3簿记建档 建设银行 AA+ 9/4 9/5 投资集团 ======================================================================================= 紫金矿业 33 10 5 9/3簿记建档 中国银行 AAA 9/5 9/9
国开行 ======================================================================================= 百联集团 20 10 3 9/3簿记建档 工商银行 AAA 9/4 9/5 ======================================================================================= 紫金矿业 50 15 5 9/3-9/4簿记 工商银行 AAA 9/5 9/9
兴业银行 ======================================================================================= 小商品城 5 5 3 9/4簿记建档 工商银行 AA+ 9/5 9/9
=======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇；审校 吴芳)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。