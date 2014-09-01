《汇市简讯》空头回补拉抬欧元/美元反弹

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
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* 由1.3120美元小幅反弹，据称因美元遭获利了结
* 1.3140及1.3160传有少量停止单，100小时均线位置1.3175上方有较大规模停止单
* 若1.3120守住未破，则初步料将回升至1.3194
* 卖盘分布至1.3220，1.3240上方有更多停止单
* 西班牙PMI显示连续第九个月景气扩张
* 技术图型(link.reuters.com/cyq72w)(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)