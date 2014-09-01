版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 1日 星期一 15:35 BJT

《汇市简讯》空头回补拉抬欧元/美元反弹

0723GMT

* 由1.3120美元小幅反弹，据称因美元遭获利了结

* 1.3140及1.3160传有少量停止单，100小时均线位置1.3175上方有较大规模停止单

* 若1.3120守住未破，则初步料将回升至1.3194

* 卖盘分布至1.3220，1.3240上方有更多停止单

* 西班牙PMI显示连续第九个月景气扩张

* 技术图型(link.reuters.com/cyq72w)(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐