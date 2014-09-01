台湾个股：元大金将于8月追认56.4亿台币并购东洋证券购买利益

路透台北9月1日 - 台湾元大金控 周一发布会计师查核签证报告与自行结算获利差异重大讯息，称会计师将认列元大证券亚洲金融公司于今年6月入主韩国东洋证券的购买利益56.4亿台币，元大金也将在8月自结报告中一并追认。

元大金控表示，会计师查核后报告将该利益认列于6月份，路透根据该报及元大金控公告的7月自结获利数计算，粗估元大金控累计至今年7月底，合并税前盈余将达138.04亿台币，母公司业主税后盈余为126.23亿台币，税后每股盈余将达1.25台币。

元大金股价对该消息反应平平，终场收高0.62%报16.2台币，仍逊于大盘收高0.81%。

元大金旗下元大证券亚洲金融在今年6月11日完成该笔交易，取得东洋证券53.10%股权，交易总价金约为2,712亿韩元。韩国东洋证券此前临时股东会已决议通过修改公司章程变更公司名称为〞元大证券株式会社〞，将于今年10月1日生效。

韩国东洋证券目前为韩国排名第六大券商，在韩国境内有88个营业据点，并在菲律宾有一储蓄银行，柬埔寨则设有一证券子公司。

台湾主管机关近来鼓励金融机构展开海外并购，特别是在亚洲区。证券业部分除元大金控外，台湾民营金控--开发金 上周也表示，子公司凯基证券所属KGI Asia(Holdings)Pte.Ltd.取得新加坡AmFraser Securities Pte. Ltd.全部股权。 (完)