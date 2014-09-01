全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦9月1日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周四/周五反弹是明显的三浪修正，跌破1.3160证实了下行新趋势。目前为止1.3117支撑位阻止了汇价进一步下跌，但除非重新站上1.3159，否则仍有空间至更低位(1.3094)，然后可能会企图发动新一波修正。中长线来看，离1.3209渐行渐远，有利于下一目标看向费波纳奇161.8%延伸位1.2905。
欧元/英镑：跌破并收在55日均线和偏空旗型顶部下方，多少证实了恢复偏空基本趋势。而且，跌破8月13日强劲升势的低点0.7915，非常可能形成新趋势低位。上行目前应会受限于周五蜡烛图的中点0.7930。
欧元/日圆：上周收在136.82下方，形成极为偏空的周线蜡烛图(空头吞噬/偏空的关键周线反转)。这一信号明确警告未来一个月会进一步下跌。较短期来看，小时图由周四低位展开的三波浪，指向极短线下跌风险(136.58下方就意味着跌破136.42)。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3130 1.3132 -0.02 -4.47 1.3745
美元/日圆 104.12 104.05 +0.07 -1.12 105.30
欧元/日圆 136.71 136.70 +0.01 -5.48 144.63
美元/瑞郎 0.9185 0.9182 +0.03 +2.88 0.8928
英镑/美元 1.6625 1.6597 +0.17 +0.42 1.6556
美元/加元 1.0864 1.0875 -0.10 +2.30 1.0620
澳元/美元 0.9346 0.9333 +0.14 +4.86 0.8913
新西兰元/美元 0.8380 0.8359 +0.25 +2.12 0.8206
欧元/瑞郎 1.2060 1.2059 +0.01 -1.72 1.2271
欧元/英镑 0.7895 0.7909 -0.18 -4.85 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2000 9.1796 +0.22 +3.99 8.8474
美元/挪威克朗 6.1829 6.1940 -0.18 +1.92 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。