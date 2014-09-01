路透伦敦9月1日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周四/周五反弹是明显的三浪修正，跌破1.3160证实了下行新趋势。目前为止1.3117支撑位阻止了汇价进一步下跌，但除非重新站上1.3159，否则仍有空间至更低位(1.3094)，然后可能会企图发动新一波修正。中长线来看，离1.3209渐行渐远，有利于下一目标看向费波纳奇161.8%延伸位1.2905。

欧元/英镑：跌破并收在55日均线和偏空旗型顶部下方，多少证实了恢复偏空基本趋势。而且，跌破8月13日强劲升势的低点0.7915，非常可能形成新趋势低位。上行目前应会受限于周五蜡烛图的中点0.7930。

欧元/日圆：上周收在136.82下方，形成极为偏空的周线蜡烛图(空头吞噬/偏空的关键周线反转)。这一信号明确警告未来一个月会进一步下跌。较短期来看，小时图由周四低位展开的三波浪，指向极短线下跌风险(136.58下方就意味着跌破136.42)。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3130 1.3132 -0.02 -4.47 1.3745

美元/日圆 104.12 104.05 +0.07 -1.12 105.30

欧元/日圆 136.71 136.70 +0.01 -5.48 144.63

美元/瑞郎 0.9185 0.9182 +0.03 +2.88 0.8928

英镑/美元 1.6625 1.6597 +0.17 +0.42 1.6556

美元/加元 1.0864 1.0875 -0.10 +2.30 1.0620

澳元/美元 0.9346 0.9333 +0.14 +4.86 0.8913

新西兰元/美元 0.8380 0.8359 +0.25 +2.12 0.8206

欧元/瑞郎 1.2060 1.2059 +0.01 -1.72 1.2271

欧元/英镑 0.7895 0.7909 -0.18 -4.85 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2000 9.1796 +0.22 +3.99 8.8474

美元/挪威克朗 6.1829 6.1940 -0.18 +1.92 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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