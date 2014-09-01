东欧情势：乌克兰总统指控俄罗斯“直接且公开地”进犯乌国

路透基辅9月1日 - 乌克兰总统波罗申科周一指责俄罗斯“直接且公开地”侵犯乌克兰，他称在该国对抗亲俄罗斯分离主义分子时，俄国举措已经大举改变战场上的对战形势。

“邻国已经对乌克兰发动直接且公开的侵犯。这已经戏剧性地改变了冲突地区的形势，”他在基辅对军事学院发表演说时表示。