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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 15:53 BJT

东欧情势：乌克兰总统指控俄罗斯“直接且公开地”进犯乌国

路透基辅9月1日 - 乌克兰总统波罗申科周一指责俄罗斯“直接且公开地”侵犯乌克兰，他称在该国对抗亲俄罗斯分离主义分子时，俄国举措已经大举改变战场上的对战形势。

“邻国已经对乌克兰发动直接且公开的侵犯。这已经戏剧性地改变了冲突地区的形势，”他在基辅对军事学院发表演说时表示。

波罗申科指出，上周政府部队在对抗叛军上遭遇重大挫折后，乌克兰军队将进行高阶将领人事调整。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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