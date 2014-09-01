东欧情势：乌克兰总统指控俄罗斯“直接且公开地”进犯乌国

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透基辅9月1日 - 乌克兰总统波罗申科周一指责俄罗斯“直接且公开地”侵犯乌克兰，他称在该国对抗亲俄罗斯分离主义分子时，俄国举措已经大举改变战场上的对战形势。
“邻国已经对乌克兰发动直接且公开的侵犯。这已经戏剧性地改变了冲突地区的形势，”他在基辅对军事学院发表演说时表示。
波罗申科指出，上周政府部队在对抗叛军上遭遇重大挫折后，乌克兰军队将进行高阶将领人事调整。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。