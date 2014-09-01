中国资管：上周银行理财产品发行821款，三个月以上产品预期收益上浮

路透北京9月1日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（8月23日-8月29日）85家银行共发行了821款理财产品，发行银行数较上 期报告减少2家，产品发行量增加21款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共200款，市场占比为24.36% ；非保本型理财产品共621款，市场占比为75.64%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 348 42.39% +26 其中：人民币 325 外币 23 组合投资类 444 54.08% +9 融资类 0 0.00% -1 结构性产品 29 3.53% -13 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 24 4.15% 下降2个基点 1个月至3个月（含） 379 5.02% 下降2个基点 3个月至6个月（含） 221 5.29% 上升4个基点 6个月至1年（含） 126 5.48% 上升4个基点 1年以上 13 5.71% 上升11个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为731天；预期年化收益率最 低3.00%，最高为6.60%，与上期报告相比，最低预期收益率较上周上升30个基点，最高预期 收益率下降90个基点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 24 3.15% 4.15% 1个月至3个月 379 49.67% 5.02% 3个月至6个月 221 28.96% 5.29% 6个月至1年 126 16.51% 5.48% 1年以上 13 1.70% 5.71% 上周共发行29款外币理财产品。其中，美元理财产品13款，较上期增加1款。 **215款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,138款产品到期，公布了到期收益率的218款产品中，21 5款实现最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品536款，债券和货币市场工具类产品551 款，结构性产品47款，融资类产品3款，其它类产品1款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有46款，总体占比21.10%。其中，33款来自 城市商业银行，8款来自股份制商业银行，5款来自农村商业银行；从投资领域来看，融资类 产品1款，债券类产品20款，组合投资类产品25款。 到期收益率最高的产品为平安银行 发行的“平安财富-私行专享尊贵组合A 资产管理类2014年10期人民币理财产品”，该融资类产品投资期限为181天，实现了6.60%的 年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)