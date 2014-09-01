中国资管：上周银行理财产品发行821款，三个月以上产品预期收益上浮

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月1日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（8月23日-8月29日）85家银行共发行了821款理财产品，发行银行数较上 期报告减少2家，产品发行量增加21款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共200款，市场占比为24.36% ；非保本型理财产品共621款，市场占比为75.64%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 348 42.39% +26 其中：人民币 325 外币 23 组合投资类 444 54.08% +9 融资类 0 0.00% -1 结构性产品 29 3.53% -13 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 24 4.15% 下降2个基点 1个月至3个月（含） 379 5.02% 下降2个基点 3个月至6个月（含） 221 5.29% 上升4个基点 6个月至1年（含） 126 5.48% 上升4个基点 1年以上 13 5.71% 上升11个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为731天；预期年化收益率最 低3.00%，最高为6.60%，与上期报告相比，最低预期收益率较上周上升30个基点，最高预期 收益率下降90个基点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 24 3.15% 4.15% 1个月至3个月 379 49.67% 5.02% 3个月至6个月 221 28.96% 5.29% 6个月至1年 126 16.51% 5.48% 1年以上 13 1.70% 5.71% 上周共发行29款外币理财产品。其中，美元理财产品13款，较上期增加1款。 **215款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,138款产品到期，公布了到期收益率的218款产品中，21 5款实现最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品536款，债券和货币市场工具类产品551 款，结构性产品47款，融资类产品3款，其它类产品1款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有46款，总体占比21.10%。其中，33款来自 城市商业银行，8款来自股份制商业银行，5款来自农村商业银行；从投资领域来看，融资类 产品1款，债券类产品20款，组合投资类产品25款。 到期收益率最高的产品为平安银行 发行的“平安财富-私行专享尊贵组合A 资产管理类2014年10期人民币理财产品”，该融资类产品投资期限为181天，实现了6.60%的 年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。