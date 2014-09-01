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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 16:02 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行821款，三个月以上产品预期收益上浮

路透北京9月1日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（8月23日-8月29日）85家银行共发行了821款理财产品，发行银行数较上
期报告减少2家，产品发行量增加21款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共200款，市场占比为24.36%
；非保本型理财产品共621款，市场占比为75.64%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     348        42.39%          +26
    其中：人民币         325        
           外币           23        
    组合投资类           444        54.08%          +9
    融资类                 0         0.00%          -1
    结构性产品            29         3.53%          -13
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     24       4.15%         下降2个基点
    1个月至3个月（含） 379       5.02%         下降2个基点
    3个月至6个月（含） 221       5.29%         上升4个基点
    6个月至1年（含）   126       5.48%         上升4个基点
    1年以上             13       5.71%         上升11个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为731天；预期年化收益率最
低3.00%，最高为6.60%，与上期报告相比，最低预期收益率较上周上升30个基点，最高预期
收益率下降90个基点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     24              3.15%    4.15%
 1个月至3个月  379            49.67%    5.02%
 3个月至6个月  221            28.96%    5.29%
 6个月至1年    126            16.51%    5.48%
 1年以上       13              1.70%    5.71%
 
    上周共发行29款外币理财产品。其中，美元理财产品13款，较上期增加1款。
  
    
    **215款产品实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1,138款产品到期，公布了到期收益率的218款产品中，21
5款实现最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品536款，债券和货币市场工具类产品551
款，结构性产品47款，融资类产品3款，其它类产品1款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有46款，总体占比21.10%。其中，33款来自
城市商业银行，8款来自股份制商业银行，5款来自农村商业银行；从投资领域来看，融资类
产品1款，债券类产品20款，组合投资类产品25款。

    到期收益率最高的产品为平安银行 发行的“平安财富-私行专享尊贵组合A
资产管理类2014年10期人民币理财产品”，该融资类产品投资期限为181天，实现了6.60%的
年化收益率。（完）   

 (整理 李贺; 审校 曾祥进)
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