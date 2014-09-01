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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 16:13 BJT

《全球汇市》欧元在近期低位附近走势维艰，受累于乌克兰动荡局势

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3136 1.3132 +0.03 -4.43 1.3745

美元/日圆 104.13 104.05 +0.08 -1.11 105.30

欧元/日圆 136.78 136.70 +0.06 -5.43 144.63

美元/瑞郎 0.9181 0.9182 -0.01 +2.83 0.8928

英镑/美元 1.6637 1.6597 +0.24 +0.49 1.6556

美元/加元 1.0861 1.0875 -0.13 +2.27 1.0620

澳元/美元 0.9345 0.9333 +0.13 +4.85 0.8913

新西兰元/美元 0.8383 0.8359 +0.29 +2.16 0.8206

欧元/瑞郎 1.2060 1.2059 +0.01 -1.72 1.2271

欧元/英镑 0.7893 0.7909 -0.20 -4.87 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2003 9.1796 +0.23 +3.99 8.8474

美元/挪威克朗 6.1804 6.1940 -0.22 +1.88 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/朱晓军/张明钧/陈宗琦；审校 杜明霞/蔡美珍/孙茉莉/高琦)
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