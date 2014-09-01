《中国企业债发行日程表》--9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *兰州国资 7 7 9/9簿记建档 上限8.20% AA 9/10-9/12 中信建投证券 投资控股建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 娄底锑都 12 7 8/26簿记建档 7.18% AA 8/27-9/2 太平洋证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 财富证券 ========================================================================================= 天门市城建投 10 7 8/27簿记建档 8.20% AA- 8/28-9/3 银河证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权抵押担保) 天风证券 ========================================================================================= 湖州市中兴建设 11 7 8/27簿记建档 6.48% AA 8/28-9/3 国信证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北建投集团 20 11 8/29簿记建档 5.69% AAA 9/1-9/3 银河证券
(第六年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 九江富和建投 12 6 8/29簿记建档 *7.04% AA 9/1-9/4 宏源证券
(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 登封电厂集团 3.5 6 8/29簿记建档 *6.51% AA- 9/1-9/5 长江证券
(第3年末附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 中国保利 28 5 9/3簿记建档 上限5.80% AAA 9/4-9/5 中信证券 集团公司 ========================================================================================= 随州市城市建设10 7 9/1簿记建档 上限7.70% AA 9/1-9/9 长江证券 综合开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 醴陵市国有 3 7 9/4簿记建档 上限9.00% AA 9/5-9/10 一创摩根大通 资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 仁寿县 12 7 9/4簿记建档 上限9.00% AA- 9/5-9/10 银河证券 资产经营 (以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 威海市中城 12 7 9/5簿记建档 上限7.40% AA 9/9-9/11 海通证券 公有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 马鞍山慈湖 12 7 9/5簿记建档 上限7.50% AA 9/9-9/11 西南证券 高新技术产业开发区投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 北京金融街 15 7 9/4簿记建档 -- AA+ 9/5-9/12 国信证券 资本运营中心 (第四年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/
北京金融街投资集团提供担保) ========================================================================================= 昌邑市经济 10 7 9/5簿记建档 上限8.60% AA- 9/9-9/15 中航证券 开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。