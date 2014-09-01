《交易视点》8月经济数据是关键，债券收益率保持震荡下行 --广发银行

路透上海9月1日 - 中国广发银行最新报告认为，上周的资金完全没有预期的收紧，反而一路宽松，这与国开的大量供给有关。本周IPO结束，预计资金仍会保持平衡状态，缴准影响不大。公开市场到期400亿，经过上周的明显投放，预计本周正回购操作量会加大，甚至净回笼。不久即将发布的8月经济数据很关键，这是经济回暖趋势判断的关键时点，所以之前透露出的各种信息都会左右利率走势。

对之前观点做出少许修正，债券收益率会保持震荡，下行过后需要调整。IRS受到R007的反弹影响，利率无法下行。但一旦R007重新回落，IRS也将跟随下降。

**债券收益率下行不会顺利**

资金方面，随着月末和IPO结束，本周会维持平稳偏宽松状态。维持关键时点资金利率稳定是监管层的目标，实际效果也不错。国开行在大量供给7天资金，成交量一度高达1,600亿。而且在利率方面，并未看到融入方有过多计较，相对于目前的债券利率，融资成本并不高。

回顾这一段时间回购开盘利率被压制的状况，可以确认央行对回购利率的控制不是临时性的，这是降低社会融资成本这一目标的一部分，也就是通过压低无风险利率降低其他各类资产的收益率水平。另一方面就是阶段性的“定向降息”，这样多种手段控制融资成本。在这个过程中，继续挖掘内需，用时间换取改革空间。

所以对未来的资金面，很难有回购利率大幅飙升的局面，但总量控制下资金供给未必充足。虽说这种状态有些扭曲，但这很可能是未来央行调控的思路，要充分利用。

债券方面，利率下降得并不顺利，磕磕绊绊。资金利率虽低，但市场心态还是谨慎。交易盘为主的格局下，稍有不利消息参与者就获利走人。所以收益率的下降是三步一回头。上周10年国开算是突破了5%，曲线比较平坦。有限的资金仍然在追逐长端。

从上文资金角度分析，这种局面会持续，短端则难获追捧。长端则要看即将发布的经济数据。8月的数据是对经济回暖程度的检验，到底目前长端利率下降是否合理，跟8月数据有莫大关系。金融数据8月下半月开始好转，但经济数据变数较大，所以现在收益率开始进入震荡状态。建议债券头寸可以多关注1年内品种，长端品种谨慎，保持轻仓，以防数据太好带来损失。

IRS每次回落都显得很不情愿，下方pay side力量一直挺强，但无奈资金利率是压制的状态，IRS反弹乏力。现在可以感觉出来，在回购利率反弹之前，IRS利率下不去，是因为担心R007反弹，而当R007真反弹了，市场看到正回购缩量和国开行的大量供给，又开始担心资金利率上不来，offer side占据主动。

近期IRS要做出选择的话，必须要看8月的经济数据。在这之前震荡行情是主流。长远些看，在保增长和促改革的平衡中，低利率将是一种常态，不论是无风险利率，还是实体经济的融资成本，监管层都在通过各种手段压低，比如定向的再贷款等。

相比过去，现在不靠宽松的流动性降低利率，而是直接压住，然后定向，还辅以总量控制。不管这种方式是否合理，都可以利用现在的政策思路。重要的是，这可能是接下来较长时间的政策方向。所以本周密切关注资金状况，R007一旦企稳或开盘价重新走低，可以开始收取固定利率。长端可以适当加大收取固定的规模。当然，8月数据非常关键，在这之前不要建仓太猛。

**上周市场回顾：资金面不紧，债券收益率下行**

上周市场利率不但没有上行，反而略有下降。根本原因是预期收紧的资金面比较宽松，辅以较差的高频数据和宽松政策，令利率有所下降。再次感叹在国开的控制下，回购利率会如此稳定。当然这背后必然是对央行流动性管理思路的贯彻。现在压低利率和总量控制双管齐下，资金面确实稳定不少。公开市场方面，上周还是做出了态度，净投放450亿，意在给月末和IPO提供流动性支持。

债券方面，资金面的宽松同样带动收益率下降，曲线平坦化。周三晚间出现的定向放松政策，继续刺激行情发展。在上周的行情中，品种间的差异越发明显。国债收益率变动最小，由于需求有限，3年国债甚至出现利率上涨，全周国债曲线基本没动。

而国开债继续大红大紫，几乎占据全部金融债成交量，收益率下降也最明显。长端10年国开利率低至4.90%，下降幅度大约15bp。短端表现略微逊色，3年下降约10bp到4.65%。非国开表现接近国债，收益率下行幅度不大。可以看出市场对国开债情有独钟，这也体现出交易盘参与市场力度依然较大。收益率波动幅度容易变大。

IRS上周整体下移了大约10bp，周三定向政策的刺激是导火索。近期，IRS一直面对这么宽松的资金面，利率无法下降，原因就是对资金面随时收紧的预期。而上周政策刺激下，IRS打开了利率下降空间。Repo 1y向下突破3.60%，最低下降至3.55%，5y下降至3.87%。IRS现在的情绪略有变化，越来越多的机构认为R007下降是长期趋势，至少政策的大方向如此，所以上周四当FR007跳涨时，repo IRS并未有太大情绪波动，反而ofr的力量更大。

综上所述，上周资金面并未如预期收紧，反而比较宽松，回购利率上涨。债券和IRS市场向下的力量更强，高频数据和刺激政策继续刺激收益率下行。但整体市场偏谨慎，利率下行中也是磕磕绊绊。

**美元利率互换市场：主线从避险情绪转向美国基本面数据**

2年期互换利率上周在0.705到0.730之间来回震荡。目前受避险情绪的影响，2年的利率互换一直很难起来，需要进一步利好的美国经济数据公布来推动。下周将公布ADP就业数据和非农数据等重磅经济数据，预计将会对市场产生重大的影响。

上周日为应对俄罗斯侵犯乌克兰，英国和其他六国将组建一支至少一万人的新联合远征军，以增加北约的军力。由于之前市场预期已经很糟，估计影响会比较有限。本周市场主线从避险情绪转移到美国基本面的概率很大，继续看好短端利率上行，建议支付固定利率收取浮动利率。此外，在ADP数据和非农数据公布之前做好止损准备。

上周互换曲线平坦化下行：长端较短端下行明显：1Y +0.20BP，2Y -0.25BP，3Y -0.60BP，5Y-3.60BP，7Y -4.70BP，10Y -5.60BP，30Y -7.35BP。虽然美国的经济数据相对较好或者符合预期，但是前期利率的上涨已经消化了数据公布的影响，反而是欧元区的经济形势和俄乌地缘政治格局的进一步恶化超出了市场预期，导致了长端利率的下行。

短端方面，由于本身就受到明显加息预期的影响，下行被弱化，并不明显。总体来看，目前的市场价格除非美国出现进一步重大的利好数据，不然利率上涨的动力仍然不足，不过短端下跌的空间也不大。

从经济基本面来看，上周美国的经济数据相对还是非常好的：耐用品新订单、二季度GDP修正值和个人消费支出等重要数据均超预期。

具体数据如下：第二季度实际GDP修正值年化季率+4.2%，预期+3.9%；第二季度核心PCE物价指数修正值年化季率+2.0%，预期+2.0%；第二季度个人消费支出（PCE）修正值年化季率+2.5%，预期+2.4%；8月23日当周首次申请失业金人数29.8万人，预期30.0万人；7月耐用品新订单环比+22.6%，预期+8.0%；7月营建许可月率修正值+8.6%，前值+8.1%；7月营建许可年率修正值105.7万户，前值105.2万户； 8月里士满联储制造业指数12，预期6；6月FHFA房价指数月率+0.4%，预期+0.3%；6月FHFA房价指数年率+5.1%，前值+5.5%。

外围因素方面，欧元区的经济仍然相对乏力，而地缘政治局势的进一步恶化，又加重了避险情绪的影响，导致美元互换利率长端的下跌。欧洲经济方面，德国8月IFO商业景气指数106.3，创2013年7月份以来新低；德国7月实际零售销售月率-1.4%，预期+0.1%；德国8月季调后官方失业人数+0.2万，预期人-0.5万；欧元区8月经济景气指数100.6，预期101.5；欧元区8月服务业景气指数3.1，预期3.5。

地缘政治方面，乌克兰军方发言人：东部小镇Novoazovsk正持续遭到亲俄分离势力的袭击；美国总统奥巴马：俄罗斯的持续入侵将使其面临更多代价，和默克尔一致认同俄罗斯要对乌克兰动乱负责；俄罗斯在任何时候都没有陷入如今程度的隔绝。北约秘书长拉斯穆森：俄罗斯军队已经跨越乌克兰边境；俄罗斯军队在乌克兰参与了军事行动；俄罗斯在乌克兰有数千支军队；北约呼吁俄罗斯停止对亲俄分离分子的支持。（完）