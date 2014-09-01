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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 16:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月1日

路透香港9月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:15时，1港元=0.79239人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为-6.55%，高于上交易日收盘的-6.88%。
    
  公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       3.48           5.09           0.86
 建设银行                                       4.01           5.71           0.89
 中国银行                                       2.66           3.59           0.94
 农业银行                                       2.44           3.57           0.86
 招商银行                                      10.54          14.86           0.90
 中信银行                                       4.29           4.81           1.13
 交通银行                                       4.20           5.63           0.94
 民生银行                                       6.25           7.29           1.08
 中国人寿                                      15.04          22.15           0.86
 中国平安                                      42.63          62.70           0.86
 中国太保                                      19.50          28.95           0.85
 中信证券                                      12.93          18.76           0.87
 新华人寿                                      24.62          27.55           1.13
 海通证券                                       9.85          12.40           1.00
 华能国际                                       6.06           9.16           0.83
 大唐发电                                       3.84           4.55           1.07
 华电国际                                       3.73           5.55           0.85
 中煤能源                                       4.27           4.69           1.15
 中国神华                                      15.05          22.35           0.85
 中国石油                                       7.91          11.22           0.89
 兖州煤业                                       7.70           6.49           1.50
 中国石化                                       5.55           7.89           0.89
 上海石化                                       3.50           2.61           1.69
 中海油服                                      19.70          22.75           1.09
 中国铝业                                       3.64           3.35           1.37
 江西铜业                                      13.46          13.64           1.25
 洛阳钼业                                       7.39           5.34           1.75
 紫金矿业                                       2.31           1.97           1.48
 马钢股份                                       1.74           1.72           1.28
 鞍钢股份                                       3.40           5.22           0.82
 重庆钢铁                                       2.74           1.75           1.98
 海螺水泥                                      17.53          28.10           0.79
 洛阳玻璃                                       7.24           3.80           2.40
 北人股份                                       6.78           4.31           1.99
 中联重科                                       4.64           4.76           1.23
 金隅股份                                       6.39           5.75           1.40
 中国国航                                       3.58           4.98           0.91
 东方航空                                       2.61           2.65           1.24
 南方航空                                       2.50           2.64           1.20
 中国远洋                                       3.37           3.33           1.28
 中海集运                                       2.70           2.18           1.56
 中集集团                                      14.56          16.82           1.09
 中海发展                                       5.22           5.71           1.15
 宁沪高速                                       6.02           8.77           0.87
 深高速                                         4.78           4.98           1.21
 成渝高速                                       2.93           2.61           1.42
 皖通高速                                       4.47           4.72           1.20
 广深铁路                                       2.80           3.13           1.13
 中国南车                                       5.15           7.00           0.93
 中国交建                                       4.04           5.76           0.89
 中国铁建                                       5.07           7.40           0.86
 中国中铁                                       2.83           4.12           0.87
 长城汽车                                      31.68          32.30           1.24
 比亚迪                                        51.09          55.90           1.15
 广汽集团                                       8.11           8.17           1.25
 青岛啤酒                                      39.80          58.60           0.86
 广州药业                                      26.71          26.30           1.28
 新华制药                                       6.67           4.46           1.89
 海信科龙                                       8.79           9.60           1.16
 南京熊猫                                       9.66           6.60           1.85
 晨鸣纸业                                       4.61           3.55           1.64
 上海医药                                      13.07          16.02           1.03
 中兴通讯                                      14.17          17.54           1.02
 东方电气                                      12.67          12.80           1.25
 潍柴动力                                      20.57          31.20           0.83
 东北电气                                       4.24           2.34           2.29
 经纬纺机                                      11.34           7.31           1.96
 昆明机床                                       4.87           3.14           1.96
 一拖股份                                       9.18           5.46           2.12
 北辰实业                                       2.69           2.16           1.57
 创业环保                                       8.18           5.43           1.90
 中国中冶                                       1.88           1.87           1.27
 金风科技                                      10.98          12.18           1.14
 丽珠                                          48.88          49.50           1.25
 万科                                           9.17          14.40           0.80
                   
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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