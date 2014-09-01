《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港9月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:15时，1港元=0.79239人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为-6.55%，高于上交易日收盘的-6.88%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.48 5.09 0.86 建设银行 4.01 5.71 0.89 中国银行 2.66 3.59 0.94 农业银行 2.44 3.57 0.86 招商银行 10.54 14.86 0.90 中信银行 4.29 4.81 1.13 交通银行 4.20 5.63 0.94 民生银行 6.25 7.29 1.08 中国人寿 15.04 22.15 0.86 中国平安 42.63 62.70 0.86 中国太保 19.50 28.95 0.85 中信证券 12.93 18.76 0.87 新华人寿 24.62 27.55 1.13 海通证券 9.85 12.40 1.00 华能国际 6.06 9.16 0.83 大唐发电 3.84 4.55 1.07 华电国际 3.73 5.55 0.85 中煤能源 4.27 4.69 1.15 中国神华 15.05 22.35 0.85 中国石油 7.91 11.22 0.89 兖州煤业 7.70 6.49 1.50 中国石化 5.55 7.89 0.89 上海石化 3.50 2.61 1.69 中海油服 19.70 22.75 1.09 中国铝业 3.64 3.35 1.37 江西铜业 13.46 13.64 1.25 洛阳钼业 7.39 5.34 1.75 紫金矿业 2.31 1.97 1.48 马钢股份 1.74 1.72 1.28 鞍钢股份 3.40 5.22 0.82 重庆钢铁 2.74 1.75 1.98 海螺水泥 17.53 28.10 0.79 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.40 北人股份 6.78 4.31 1.99 中联重科 4.64 4.76 1.23 金隅股份 6.39 5.75 1.40 中国国航 3.58 4.98 0.91 东方航空 2.61 2.65 1.24 南方航空 2.50 2.64 1.20 中国远洋 3.37 3.33 1.28 中海集运 2.70 2.18 1.56 中集集团 14.56 16.82 1.09 中海发展 5.22 5.71 1.15 宁沪高速 6.02 8.77 0.87 深高速 4.78 4.98 1.21 成渝高速 2.93 2.61 1.42 皖通高速 4.47 4.72 1.20 广深铁路 2.80 3.13 1.13 中国南车 5.15 7.00 0.93 中国交建 4.04 5.76 0.89 中国铁建 5.07 7.40 0.86 中国中铁 2.83 4.12 0.87 长城汽车 31.68 32.30 1.24 比亚迪 51.09 55.90 1.15 广汽集团 8.11 8.17 1.25 青岛啤酒 39.80 58.60 0.86 广州药业 26.71 26.30 1.28 新华制药 6.67 4.46 1.89 海信科龙 8.79 9.60 1.16 南京熊猫 9.66 6.60 1.85 晨鸣纸业 4.61 3.55 1.64 上海医药 13.07 16.02 1.03 中兴通讯 14.17 17.54 1.02 东方电气 12.67 12.80 1.25 潍柴动力 20.57 31.20 0.83 东北电气 4.24 2.34 2.29 经纬纺机 11.34 7.31 1.96 昆明机床 4.87 3.14 1.96 一拖股份 9.18 5.46 2.12 北辰实业 2.69 2.16 1.57 创业环保 8.18 5.43 1.90 中国中冶 1.88 1.87 1.27 金风科技 10.98 12.18 1.14 丽珠 48.88 49.50 1.25 万科 9.17 14.40 0.80 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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