《路透晚报》--9月1日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：小幅收涨，涨势受限于经济复苏疑虑

日本股市周一小幅收高，交投清淡，此前投资者买入部分中小盘股，日本经济在上调消费税后复苏或较预期疲弱的预期限制市场涨势。日经指数收高0.3%至15,476.60点。东证股价指数升0.4%至1,283.06点。JPX-日经400指数上扬0.4%至11,635.03点。

--中国股市：沪综指反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前

中国股市沪综指连续第二个交易日反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前。分析师指出，目前上市公司半年报业绩已明朗，短期新股申购空窗期使资金面压力明显缓解，市场情绪有所改善。但经济数据对市场制约作用依然明显，大盘料将维持震荡格局。

沪综指收报2,235.511点，涨18.312点或0.83%，上证A股今日成交1,170亿元人民币，上日为928亿元。沪深300指数收报2,355.317点，涨0.73%；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,353.6点，涨0.26%，成交528,055手。

--香港股市：恒指与恒生国企指数均收平，受博彩类股拖累

香港股市未能守住午间涨幅，因数据显示澳门8月博彩收入连续第三个月同比下降，博彩类股表现疲弱。恒生指数几近收平，报24,752.09点。恒生国企指数亦收平。

--全球汇市：欧元在近期低位附近走势维艰，受累于乌克兰动荡局势

欧元兑美元触及一年低点，投资者在本周政策会议前增持欧元空仓，且有关乌克兰危机的忧虑令欧元区经济复苏持续面临风险。欧元兑美元在亚洲时段一度低见1.3119美元，触及2013年9月初以来最低。欧元最新报1.3128美元，日内持平。欧元兑英镑触及五周低点0.7896英镑，日内下滑0.2%，欧元兑日圆距离近期所及的三周低点不远。

--欧元债市：二线国家公债收益率下滑，预期欧洲央行加码刺激举措

评级较低的欧元区公债收益率(殖利率)下滑，投资者预期欧洲央行(ECB)周四将再次加强对低迷经济的支持，而乌克兰紧张局势进一步恶化。周一西班牙与意大利10年期公债分别下跌4与6个基点，至2.20%与2.39%，希腊与葡萄牙的10年期公债收益率各自下跌6与3个基点，至5.80%与3.20%。

--金属期市：LME期铜下滑，中国官方PMI指数显示成长放缓

伦敦期铜小幅下跌，8月曾创下3月以来最高单月跌幅，因中国疲弱数据引发市场担心该国经济成长遇阻。0833GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.56%，报每吨6,943美元，8月收低1.9%，为四个月来首次按月下跌。上海期货交易所主力10月期铜合约下跌0.1%，至每吨49,690 元人民币(8,094美元)。

--国际油市：布兰特原油期货跌破103美元，受中国数据打压

布兰特原油期货跌破每桶103美元，因最近的反弹之势受到中国疲弱的制造业采购经理指数(PMI)的抑制。0836GMT，10月布兰特原油期货下滑0.2美元，至每桶102.99美元，该合约上周五上涨0.73美元。美国原油期货下跌0.38美元，至每桶95.58美元，上日收盘上涨1.41美元。

--全球金市：现货钯金升至13年半高位，市场担忧俄罗斯供应受限

现货钯金连续第四日上涨，升至13年半高位，因市场担忧俄罗斯的供应可能受到乌克兰危机的影响。同时美元小涨，金价几无变动。0837GMT，现货钯金攀高至每盎司906.25美元，此前触及13年半高位907.50美元。现货金略升至每盎司1,289.60美元，上日小涨。