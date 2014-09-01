《路透晚报》--9月1日日间新闻摘要（国际版）

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
[市场摘要]
--日本股市：小幅收涨，涨势受限于经济复苏疑虑
日本股市周一小幅收高，交投清淡，此前投资者买入部分中小盘股，日本经济在上调消费税后复苏或较预期疲弱的预期限制市场涨势。日经指数收高0.3%至15,476.60点。东证股价指数升0.4%至1,283.06点。JPX-日经400指数上扬0.4%至11,635.03点。
--中国股市：沪综指反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前
中国股市沪综指连续第二个交易日反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前。分析师指出，目前上市公司半年报业绩已明朗，短期新股申购空窗期使资金面压力明显缓解，市场情绪有所改善。但经济数据对市场制约作用依然明显，大盘料将维持震荡格局。
沪综指收报2,235.511点，涨18.312点或0.83%，上证A股今日成交1,170亿元人民币，上日为928亿元。沪深300指数收报2,355.317点，涨0.73%；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,353.6点，涨0.26%，成交528,055手。
--香港股市：恒指与恒生国企指数均收平，受博彩类股拖累
香港股市未能守住午间涨幅，因数据显示澳门8月博彩收入连续第三个月同比下降，博彩类股表现疲弱。恒生指数几近收平，报24,752.09点。恒生国企指数亦收平。
--全球汇市：欧元在近期低位附近走势维艰，受累于乌克兰动荡局势
欧元兑美元触及一年低点，投资者在本周政策会议前增持欧元空仓，且有关乌克兰危机的忧虑令欧元区经济复苏持续面临风险。欧元兑美元在亚洲时段一度低见1.3119美元，触及2013年9月初以来最低。欧元最新报1.3128美元，日内持平。欧元兑英镑触及五周低点0.7896英镑，日内下滑0.2%，欧元兑日圆距离近期所及的三周低点不远。
--欧元债市：二线国家公债收益率下滑，预期欧洲央行加码刺激举措
评级较低的欧元区公债收益率(殖利率)下滑，投资者预期欧洲央行(ECB)周四将再次加强对低迷经济的支持，而乌克兰紧张局势进一步恶化。周一西班牙与意大利10年期公债分别下跌4与6个基点，至2.20%与2.39%，希腊与葡萄牙的10年期公债收益率各自下跌6与3个基点，至5.80%与3.20%。
--金属期市：LME期铜下滑，中国官方PMI指数显示成长放缓
伦敦期铜小幅下跌，8月曾创下3月以来最高单月跌幅，因中国疲弱数据引发市场担心该国经济成长遇阻。0833GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.56%，报每吨6,943美元，8月收低1.9%，为四个月来首次按月下跌。上海期货交易所主力10月期铜合约下跌0.1%，至每吨49,690 元人民币(8,094美元)。
--国际油市：布兰特原油期货跌破103美元，受中国数据打压
布兰特原油期货跌破每桶103美元，因最近的反弹之势受到中国疲弱的制造业采购经理指数(PMI)的抑制。0836GMT，10月布兰特原油期货下滑0.2美元，至每桶102.99美元，该合约上周五上涨0.73美元。美国原油期货下跌0.38美元，至每桶95.58美元，上日收盘上涨1.41美元。
--全球金市：现货钯金升至13年半高位，市场担忧俄罗斯供应受限
现货钯金连续第四日上涨，升至13年半高位，因市场担忧俄罗斯的供应可能受到乌克兰危机的影响。同时美元小涨，金价几无变动。0837GMT，现货钯金攀高至每盎司906.25美元，此前触及13年半高位907.50美元。现货金略升至每盎司1,289.60美元，上日小涨。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 艾茂林; 审校 张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。