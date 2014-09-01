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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 16:39 BJT

新兴汇市：印尼卢比因贸易顺差扳回跌幅，新兴亚币普遍上涨

菲律宾披索兑美元上涨0.3%，至1美元兑43.470披索，为7月31日以来最高，投资人在升息预期下，寻找高收益率投资。交易员表示，披索突破43.50也引发美元停损卖盘。

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最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 104.13 104.12 -0.01 +1.10 105.28

坡元 1.2489 1.2488 -0.01 +1.15 1.2632

台币 29.968 29.970 +0.01 -0.06 29.950

韩元 1012.80 1014.00 +0.12 +4.21 1055.40

泰铢 31.97 31.93 -0.13 +2.78 32.86

菲律宾披索 43.47 43.59 +0.27 +2.14 44.40

印尼卢比 11712.00 11685.00 -0.23 +3.83 12160.00

印度卢比 60.45 60.50 +0.08 +2.23 61.80

马币 3.1500 3.1520 +0.06 +3.98 3.2755

人民币 6.1423 6.1432 +0.01 -1.44 6.0539

(完)

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