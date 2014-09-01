台湾央行：共发行2,118.2亿台币存单，存单发行余额增0.5亿

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透台北9月1日 - 台湾央行周一公布，共发行2,118.2亿台币存单。与今日存单到期金额2,117.7亿相较，存单发行余额增0.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,092.20
91天期 0.93 15.00
182天期 1.05 11.00
央行上日共发行1,077.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,455.0亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负69亿台币，至周日累计超额准备为67亿台币、加计前期1%的超额准备为1,459亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)