《中国债市每日综述》现券及IRS未脱盘整，官方PMI回落冲击力度有限

* 现券及IRS整体变化幅度不大

* 官方PMI回落，但市场已有一定预期

* 维持流动性稳定仍是近期公开市场操作目标

路透上海9月1日 - 中国最新公布的8月官方制造业PMI结束连升后回落，不过因与预期偏离有限，银行间债市现券和IRS周一变化不大，其中部分券种收益率微幅下行，总体未脱盘整态势。

交易员认为，新股冻结资金陆续解冻，利好流动性，回购利率后续走势值得关注；而在中国央行放宽云南地震灾区等相关政策后，短期内公开市场操作料难有大变，一时难从政策面觅得方向。

中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均自数月高点回调，因需求下降抑制生产，导致新订单和生产指数双双快速下滑。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。

华中一券商交易员称，今日公布的8月官方PMI虽回落，但幅度未出预期，基本面判断未发生变化。央行零打碎敲的小措施，也很难给市场一个特别明朗的方向。

“收益率在一个很窄的区间震荡。(短期内)公开市场不会特别松，但也不会特别紧，会保持目前的力度吧。”他认为。

中国央行上周五宣布，下调云南鲁甸地震灾区地方法人金融机构存款准备金率1个百分点，支持其增加灾区信贷投放。对灾区金融机构发放的支农、支小再贷款利率分别在正常支农、支小再贷款利率基础上下调1个百分点。

今日没有利率债发行。剩余期限近一年的国开行固息债140443券最新成交 收益率为4.3700%，上日尾盘在4.36%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.74元，较上日结算价微涨0.008元，或0.01%。

**资金宽松，主要回利率均下行**

进入9月首个交易日，银行间市场流动性整体偏向宽松，货币市场主要回购利率 全线下行，其中14天品种降幅超20个基点(bp)。

交易员表示，短期资金将面临例行存款准备金清算，及中秋节现金需求提升的扰动，不过明日起第三轮新股申购资金陆续解冻有助对冲前述影响。

“今天是月初，感觉各个期限的供给还都是挺均衡的，不难借，资金面偏松，真是觉得好神奇，没想到新股申购这几天资金面比预期要好不少，我们之前还特意借了七天的钱来跨过这几天。”华南一银行交易员称。

另一银行交易员提到，预期本月5号准备金补缴概率较大，而且本周末将是中秋节小假期，现金需求提升，这些都将从场内抽离资金。

“明天陆续有(IPO)冻结资金出来，所以我们大概会等到周三左右看看吧，看是否要准备一些跨节的钱。”她说。

根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。 上周四和上周五冻结的申购资金将分别于本周二和周三解冻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,718.14亿元，较上日的9,066.75亿元略减；其中，隔夜品种成交7,287.73亿元，上日为7,579.37亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8605 2.9185 -5.80 7,287.73

七天 3.5556 3.6730 -11.74 1,179.02

14天 4.0485 4.2660 -21.75 157.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9950 4.6800 -68.50 2,562.63

七天 4.0500 3.8300 +22.00 450.95

14天 4.0700 4.5000 -43.00 31.98

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 3.0000 -10.00 --

七天 3.5000 3.7900 -29.00 --

14天 4.0600 4.2500 -19.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9060 2.9080 -0.20 --

七天 3.5840 3.6720 -8.80 --

三个月 4.6665 4.6659 +0.06 --