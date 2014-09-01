《汇市简讯》英国制造业PMI低于市场预估，协助推升欧元/英镑

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
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* 欧元/英镑升离五周低点，受英国8月制造业采购经理人指数(PMI)低于预期之助
* 英国8月制造业PMI为52.5，市场预估55.0。数据公布前低点为0.7892
* 周末前低点0.7910目前成为阻力。亚洲时段高点在0.7916
* 意大利8月制造业PMI为49.8，市场预估50.8
* 法国8月PMI终值较初值上修0.4点，至46.9
* 德国8月制造业终值PMI较初值下修0.6点，至51.4(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)