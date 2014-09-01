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市场报道 | 2014年 9月 1日 星期一 16:43 BJT

《汇市简讯》英国制造业PMI低于市场预估，协助推升欧元/英镑

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* 欧元/英镑升离五周低点，受英国8月制造业采购经理人指数(PMI)低于预期之助

* 英国8月制造业PMI为52.5，市场预估55.0。数据公布前低点为0.7892

* 周末前低点0.7910目前成为阻力。亚洲时段高点在0.7916

* 意大利8月制造业PMI为49.8，市场预估50.8

* 法国8月PMI终值较初值上修0.4点，至46.9

* 德国8月制造业终值PMI较初值下修0.6点，至51.4(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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