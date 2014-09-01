欧元债市：二线国家公债收益率下滑，预期欧洲央行加码刺激举措

投资人将观察是任何关于广范围的量化宽松(QE)资产购置计划的详细内容。包括摩根大通与野村等部分银行预期会降息。

周一西班牙 与意大利 10年期公债分别下跌4与6个基点，至2.20%与2.39%，希腊与葡萄牙的10年期公债各自下跌6与3个基点，至5.80%与3.20%。