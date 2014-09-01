欧元债市：二线国家公债收益率下滑，预期欧洲央行加码刺激举措

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
“欧洲央行任何注入流动性的动作，二线国家市场都会是主要受益者。”
投资人将观察是任何关于广范围的量化宽松(QE)资产购置计划的详细内容。包括摩根大通与野村等部分银行预期会降息。
周一西班牙 与意大利 10年期公债分别下跌4与6个基点，至2.20%与2.39%，希腊与葡萄牙的10年期公债各自下跌6与3个基点，至5.80%与3.20%。
德国10年期公债收益率周一持平于0.88%，刚脱离上周纪录低位0.867%，因乌克兰新一波的冲突，让避险资产的需求升温。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 蔡美珍/田建华)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1