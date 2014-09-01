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债券 | 2014年 9月 1日 星期一 16:59 BJT

欧元债市：二线国家公债收益率下滑，预期欧洲央行加码刺激举措

“欧洲央行任何注入流动性的动作，二线国家市场都会是主要受益者。”

投资人将观察是任何关于广范围的量化宽松(QE)资产购置计划的详细内容。包括摩根大通与野村等部分银行预期会降息。

周一西班牙 与意大利 10年期公债分别下跌4与6个基点，至2.20%与2.39%，希腊与葡萄牙的10年期公债各自下跌6与3个基点，至5.80%与3.20%。

德国10年期公债收益率周一持平于0.88%，刚脱离上周纪录低位0.867%，因乌克兰新一波的冲突，让避险资产的需求升温。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 蔡美珍/田建华)
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