香港人事：金管局助理总裁何东将离任，重返IMF任货币及资本市场局副局长

路透香港9月1日 - 香港金融管理局周一宣布，助理总裁（经济研究）何东已向该局呈辞，由今年10月18日起生效，他将加入国际货币基金组织（IMF）出任货币及资本市场局副局长一职。

何东在金管局负责有关货币及金融稳定研究事务，亦同时出任香港金融研究中心主任。他曾于世界银行任职，在2004年8月加入金管局出任外事处主管前，为国际货币基金组织的高级经济学家。